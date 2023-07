Feux d’artifice Fête Nationale : les meilleures adresses dans le Morbihan

Alors que le mois de juillet se profile à l’horizon, annonçant la célébration imminente de la fête nationale, nous pouvons d’ores et déjà anticiper le spectacle grandiose des feux d’artifice. Les lueurs éclatantes et colorées qui illuminent le ciel nocturne sont un incontournable de cette période estivale. Pour les amateurs de pyrotechnie, voici une sélection des plus belles présentations de feux d’artifice à ne pas manquer dans le département du Morbihan, à l’occasion du 14 juillet. Ils promettent de vous émerveiller et de vous transporter dans un univers féérique, où la magie opère au rythme des explosions scintillantes. Préparez-vous à vivre une expérience visuelle époustouflante, une ode à la beauté éphémère qui disparaît aussitôt après sa création. Faites ainsi l’expérience d’une soirée enchantée, baignée de lumière et de couleurs flamboyantes, offrant une alternative spectaculaire à la monotonie de la vie quotidienne. Que vous soyez en famille, entre amis ou en amoureux, ces feux d’artifice sauront vous offrir un moment de partage et de félicité. Laissez-vous envoûter par ces éclats chatoyants, qui transcendent le temps et l’espace, créant une ambiance électrisante propice à l’émerveillement et à la rêverie. Devenez spectateur privilégié de cette symphonie visuelle, où chaque explosion est un souffle de vie, une invitation à la contemplation et à l’évasion. Alors, ne manquez pas ces démonstrations pyrotechniques qui embraseront le ciel du Morbihan le 14 juillet prochain et laisseront des souvenirs lumineux dans les esprits de tous les spectateurs présents.

Découvrez les feux d’artifice du 14 juillet dans le Morbihan

Chaque année, le 14 juillet est l’occasion pour de nombreuses villes de proposer des animations festives pour célébrer la fête nationale. Cette année, les feux d’artifice seront tirés les 13 et 14 juillet 2023 dans plusieurs communes du Morbihan.

Belz

Le 13 juillet 2023, la commune de Belz proposera un feu d’artifice dans le cadre du bal des pompiers. La soirée débutera à 19h et se prolongera jusqu’à 2h du matin, avec le feu d’artifice prévu à 23h.

Saint-Nolff

Le 13 juillet 2023, une soirée festive est prévue dans le bourg de Saint-Nolff. Au programme : un spectacle de théâtre de rue à 19h15, un apéro en musique avec Vinyle Idylle à 20h30, et un feu d’artifice en musique à 23h30.

Lanester

À Lanester, le spectacle pyrotechnique débutera le 13 juillet à 23h15 depuis le parc Mandela.

Sarzeau

À Sarzeau, la Fête Nationale et le feu d’artifice sont également programmés le 13 juillet 2023. Au programme : repas, moules frites et soirée dansante dès 19h, suivi du feu d’artifice à 23h30.

Carnac

À Carnac, le feu d’artifice se déroulera le 14 juillet 2023, suivi du bal des pompiers. Le spectacle pourra être admiré depuis la Grande-Plage de Carnac.

Surzur

À Surzur, le feu d’artifice aura lieu le 14 juillet 2023, au bal des pompiers. Au programme : bal des pompiers à 19h et feu d’artifice lancé depuis le terrain des sports, sur le terrain de football à 23h.

La liste des autres communes du Morbihan proposant des feux d’artifice pour le 14 juillet :

Campénéac : jeudi 13 juillet à 23h30 au plan d’eau

Mauron : jeudi 13 juillet à 23h30 au centre culturel Moronoë

Guégon : jeudi 13 juillet à 23h15 sur la place de l’Eglise

Malestroit : vendredi 14 juillet à 23h30 sur la digue

Josselin : vendredi 14 juillet à 23h15 depuis le quartier Sainte-Croix

Férel : jeudi 13 juillet à 23h30 à la salle polyvalente

Quiberon : vendredi 14 juillet à 23h15, visible depuis la Grande Plage

Larré : samedi 15 juillet à 23h45 à l’étang du Pont Gohlen

Quéven : jeudi 13 juillet à 23h30 au Parc de Kerzec

Auray : jeudi 13 juillet à 23h au port de Saint-Goustan

Séné : jeudi 13 juillet à 23h sur le parking de Grain de Sel

Locmaria : jeudi 13 juillet

Port-Louis : jeudi 13 juillet à 22h45 au Lohic

Groix : jeudi 13 juillet à 23h au port Tudy

Guer : jeudi 13 juillet à 23h30 au centre culturel Le Belvédère

Locminé : jeudi 13 juillet

Questembert : vendredi 14 juillet à 23h au stade

Pontivy : à 23h au quai des Récollets

La Gacilly : à 23h

Hennebont : à 23h quai du Pont-Neuf

Notez que la programmation est susceptible d’évoluer en fonction des conditions météorologiques. A noter également qu’il n’y aura pas de feu d’artifice à Lorient en juillet. Le lieu du feu d’artifice à Vannes est en discussion avec la préfecture.