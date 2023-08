Feu de forêt dans les Hautes-Alpes à l’est de Gap : 25 hectares et maisons détruites.

Dans la paisible commune de Crots, nichée dans les montagnes majestueuses des Hautes-Alpes, une terrible nouvelle a attristé les habitants. En effet, ce mercredi 23 août restera gravé dans les mémoires comme étant le jour où un malheureux incendie s’est déclaré, ravageant tout sur son passage. Les flammes ont déjà dévoré une surface de 25 hectares, laissant derrière elles un spectacle dévastateur et des habitants à genoux devant la tragédie qu’ils n’ont pu empêcher. Pire encore, des centaines d’autres hectares sont menacées et plusieurs maisons ont été anéanties dans cet incendie qui semble hors de contrôle. Face à cette détresse qui ne fait que s’amplifier, près de 90 sapeurs-pompiers ont été héroïquement dépêchés sur les lieux, leur courage sans faille leur permettant peut-être de sauver le reste de la ville.

Un incendie ravage Crots dans les Hautes-Alpes

Un feu de forêt s’est déclaré ce mercredi 23 août à Crots, dans les Hautes-Alpes. Plus de 25 hectares de zones ont été brûlés, et le feu menace plusieurs centaines d’autres hectares. Des maisons ont été détruites, et la mairie a annoncé l’évacuation de certaines zones. Près de 90 pompiers sont actuellement sur place pour éteindre le feu. Quatre Canader et un avion Dash sont également mobilisés.

Un expert météo publie des images de l’incendie

Paul Marquis, expert météo pour les Pompiers des Bouches-du-Rhône et météorologue indépendant, a publié un tweet avec des images de l’incendie, issues du Facebook de Waze Hautes-Alpes. Au total, plus de 160 pompiers des Bouches-du-Rhône, des Alpes-de-Haute-Provence, du Gard et des Alpes-Maritimes sont attendus sur place pour renforcer les effectifs déjà présents.

L’appel à l’aide de la mairie de Crots

La mairie de Crots a lancé un appel à l’aide aux bénévoles pour lutter contre ce feu de forêt. Plusieurs maisons et une grange ont été détruites, et sept soldats du feu ont été légèrement blessés lors de l’intervention. Le feu est toujours actif, et les pompiers luttent pour l’éteindre depuis le début de l’après-midi.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA