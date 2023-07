Feu d’artifice inratable sur le Vieux-Port de Marseille ce 14 juillet ! 🎆🎇

Ă€ Marseille, chaque annĂ©e c’est l’Ă©vĂ©nement, celui que tout le monde attend : le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet. Cette annĂ©e encore, petits et grands pourront s’Ă©merveiller face Ă ce spectacle haut en couleur et riche en Ă©motions. Et quoi de mieux que le Vieux-Port de Marseille pour profiter de cette soirĂ©e mĂ©morable ? De nombreux endroits pour admirer le feu d’artifice sont disponibles, mais pour ĂŞtre certain de ne pas en perdre une miette, il vaut mieux opter pour les meilleurs spots de la ville. Des endroits secrets, connus seulement des habituĂ©s oĂą la vue est imprenable. Rendez-vous sur le toit des immeubles alentour, dans les restaurants panoramiques aux alentours ou sur les hauteurs de la ville pour contempler ce spectacle inoubliable. PrĂ©parez-vous Ă vivre une soirĂ©e magique et fĂ©erique, sous les Ă©toiles de la citĂ© phocĂ©enne.

Fêter le 14 juillet à Marseille : les festivités maintenues malgré le contexte tendu

Alors que la France vit une pĂ©riode agitĂ©e suite aux Ă©meutes de ces derniers jours, Marseille a dĂ©cidĂ© de maintenir les festivitĂ©s du 14 juillet, la fĂŞte nationale française cĂ©lĂ©brant la prise de la Bastille. La ville portuaire du sud de la France est connue pour ses magnifiques feux d’artifice qui s’Ă©lèvent au-dessus du Vieux-Port chaque annĂ©e. Celui-ci sera tirĂ© aux alentours de 22h30 et durera une trentaine de minutes.

Plusieurs points de vue pour admirer le feu d’artifice

Le feu d’artifice sera tirĂ© depuis 16 pontons diffĂ©rents, offrant ainsi plusieurs options d’observation aux visiteurs. Voici nos meilleurs spots :

– Le Jardin du Pharo, ouvert au public pour l’occasion

– L’Esplanade Saint-Victor

– Le Vieux-Port, cĂ´tĂ© Quai de Rive-Neuve

– Notre-Dame de la Garde

– Le Frioul

Cérémonie militaire et défilés à pied et motorisé

La cĂ©rĂ©monie militaire, qui dĂ©butera Ă 17h en prĂ©sence de 4 pelotons d’honneur de la gendarmerie nationale, de l’armĂ©e de Terre, de la Marine Nationale et de l’armĂ©e de l’Air et de l’Espace, se tiendra au Vieux-Port. En arrière-plan, sur la scène flottante, prendront place les deux fanfares des Ă©coles militaires de Draguignan (EMD) et du 503e rĂ©giment du train (503e RT) de NĂ®mes. La vedette « Mistral » des douanes et son Ă©quipage seront Ă©galement amarrĂ©s Ă proximitĂ©.

Un dĂ©filĂ© aĂ©rien sera Ă©galement au programme Ă partir de 18h15, suivi d’un saut en parachute des 11e Brigade vers 19h au-dessus du Vieux-Port avec le drapeau français, le drapeau de la ville de Marseille, le drapeau de l’Olympique de Marseille et le drapeau de la 11e Brigade. Le dĂ©filĂ© Ă pied et motorisĂ© commencera respectivement Ă 18h20 et 18h40, accompagnĂ© par les fanfares des Ă©coles militaires de Draguignan et du 503e rĂ©giment du Train de NĂ®mes.

La cantatrice Barbara Bouradel clĂ´turera l’Ă©vĂ©nement en interprĂ©tant La Marseillaise accompagnĂ©e par les fanfares des EMD et du 503e RT.

Un événement sous tension ?

Bien que la municipalité ait confirmé que les festivités auront lieu, elles pourraient être annulées ou décalées pour des raisons sociales ou météorologiques. Le programme détaillé est disponible sur le site de la mairie pour les personnes intéressées : www.marseille.fr/mairie/actualites/14-juillet-2023.

