Fête à Saint-Thuriau ce week-end !

Le petit village de Saint-Thuriau, situé dans le département du Morbihan, était en émoi lorsqu’il a appris que la fête locale serait annulée. Les habitants étaient déçus et les festivités avaient été reportées. Pourtant, grâce à la solidarité des associations locales, l’événement sera finalement maintenu le samedi 8 juillet. Les habitants pourront profiter de nombreuses animations dans une ambiance festive et conviviale. La mobilisation de chacun a permis de sauver l’un des moments forts de l’année, et les Saint-Thurialais sont impatients de partager leur joie avec les visiteurs. Les bénévoles ont travaillé dur pour organiser des activités pour tous les âges et tous les goûts, offrant ainsi une expérience de fête inoubliable. En somme, la communauté de Saint-Thuriau s’est unie pour offrir une belle journée de détente et de distraction à tous ceux qui se joindront à elle.

Saint-Thuriau : une journée festive au programme chargé

La commune de Saint-Thuriau a prévu une journée riche en animations et en convivialité pour le samedi 8 juillet 2023. Les bénévoles de plusieurs associations se mobilisent pour organiser une grande fête sur le terrain de sport. Découvrons ensemble le programme prévu pour cette journée exceptionnelle.

Un marché artisanal et gourmand

De 10 heures à 18 heures, la journée débutera avec un marché artisanal et gourmand. Les visiteurs pourront déguster les spécialités locales et découvrir les talents des artisans de la région. Deux food-trucks proposeront également des pizzas et des burgers pour la pause déjeuner.

Des animations variées pour tous

En après-midi, dès 14 heures, place aux animations pour petits et grands. Des structures gonflables seront mises à disposition des enfants, tandis que les adultes pourront s’amuser avec des jeux de fléchettes et de football. Le concours de palets sur planche sera également ouvert aux participants. Les baptêmes à moto raviront les amateurs de sensations fortes.

En soirée, place aux concerts et à la convivialité

La soirée sera festive avec un barbecue, des galettes-saucisses, des gaufres et des glaces. L’animation musicale précèdera les concerts des groupes Deust Enn et New Try. Le feu d’artifice, prévu à 23 h15, sera un moment de magie et de poésie pour clôturer la soirée en beauté. La fin de soirée sera animée par DJ Vincent.

Un moment de partage et de solidarité

Christophe Pichon, le président du comité des fêtes de Thur’Anime, espère que cette journée sera une réussite. En effet, cette fête avait été annulée en avril 2023 en raison d’un manque d’organisation. Mais grâce à la mobilisation des bénévoles, la fête a pu être relancée. Les membres de plusieurs associations de Saint-Thuriau ont su se montrer solidaires pour faire de cette journée un moment inoubliable pour tous.

En conclusion, cette journée festive a été organisée avec soin par les bénévoles de différentes associations. Saint-Thuriau s’apprête à vivre une journée riche en animations et en convivialité. Le partage et la solidarité seront au rendez-vous pour faire de cette fête un moment unique de joie et de bonheur en communauté.