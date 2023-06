Festival Solidays: 25e édition, succès populaire, initiation et doutes sur l’avenir

Au cours de l’année 2022, le festival parisien a connu une édition record. La 25e édition, qui débute ce vendredi, pousse déjà les organisateurs à se projeter sur l’événement de l’année prochaine. Malgré un environnement compliqué pour les festivals, la hausse des prix et la tenue des Jeux Olympiques à Paris, le futur reste incertain.

Le festival Solidays, rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique de la région parisienne et d’ailleurs, entame sa 25ème édition cet après-midi à l’Hippodrome de Longchamp à Paris. Cette année, les artistes à l’affiche incluent notamment Angèle, Juliette Armanet, SCH et Zaho De Sagazan.

Ce festival associatif et engagé accueille un public de plus en plus jeune et impliqué. Créé à l’origine pour soutenir la lutte contre le sida par l’association Solidarité Sida, Solidays défend aujourd’hui une multitude de causes.

2022, une année éprouvante

Plus de deux décennies après sa création, le fondateur Luc Barruet reste passionné et impliqué. Cependant, l’édition 2022 a été particulièrement épuisante pour lui et son équipe. Malgré un grand succès auprès du public, l’organisation de cette année a été la plus difficile qu’ils aient connue.

Le festival a également été affecté par la pandémie de Covid-19, qui a soulevé des questions sur son futur. Pour autant, la programmation continue d’être éclectique et actuelle, mêlant chanson, hip-hop et electro. Parmi les artistes présents cette année, on retrouve Bigflo & Oli, Josman, Anetha, Mr. Oizo ou encore la star colombienne du reggaeton J. Balvin.

Un festival aux valeurs fortes

Solidays est engagé dans plusieurs causes, telles que la lutte contre le changement climatique et toutes les inégalités. Des dizaines d’associations sont soutenues et accompagnées tout au long de l’année par le festival. Pour Luc Barruet, le public sait ce qu’il vient chercher à Solidays, un événement qu’il qualifie d' »initiatique ».

En 2022, le festival a battu des records de fréquentation avec près de 250 000 participants. Néanmoins, l’avenir n’est jamais sûr. Luc Barruet confie notamment ses inquiétudes quant à l’édition 2024, qui devra faire face aux défis posés par les Jeux olympiques. Manque de personnel, de matériel et de budget sont autant de problèmes auxquels l’équipe devra s’attaquer et pour lesquels il faudra trouver de nouveaux soutiens.

Jusqu’à présent, Solidays a toujours réussi à relever les défis et à s’adapter, mais les incertitudes liées à l’avenir des festivals, notamment en raison des Jeux olympiques, incitent à la prudence, même si la fête continue.