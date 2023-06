Festival Révélations: Louane, V. Belmondo, J-P Améris au Havre – « Marie-Line et le Juge » en avant-première choc

C’est dans cette cité portuaire située en Seine-Maritime que le tournage du film a eu lieu durant l’été 2022. Il était donc évident pour eux de vouloir partager cette œuvre avec les habitants du Havre, et ce, dans le contexte du festival « Révélations » se déroulant du 8 au 10 juin 2023. La sortie de ce film sur grand écran est prévue pour le 11 octobre 2023.

Le réalisateur Jean-Pierre Améris, accompagné des acteurs Louane, Victor Belmondo et Michel Blanc, était présent au Havre pour lancer la première édition du festival Révélations. Cet événement célèbre toutes les facettes du cinéma jusqu’au 10 juin 2023. L’inauguration a également été l’occasion pour le cinéaste de présenter en avant-première son nouveau film, Marie-Line et le juge, qui sortira en salles en octobre 2023.

France 3 Normandie / M. Le Page / A. Marguet / C. Lefèvre

Un film sur les invisibles

Marie-Line et le juge raconte l’histoire d’une rencontre improbable entre un juge grincheux (Michel Blanc) et une jeune femme en difficulté (Louane Emera). Cette comédie douce-amère, réalisée par Jean-Pierre Améris, se déroule dans la ville du Havre et suit ces deux personnages atypiques à travers ses rues. Louane se souvient avec plaisir du tournage : « Ça tombait sous le sens de faire l’avant-première ici, car c’était hyper intense émotionnellement donc on est trop contents d’être là ».

Le film est inspiré du roman Changer le sens des rivières de Murielle Magellan, l’épouse de Jean-Pierre Améris. Il met une fois de plus en lumière la vie des personnes ordinaires, souvent invisibles. « C’est notre goût commun pour les gens modestes que l’on ne voit jamais à l’écran ou dans les livres et qui deviennent les héros », explique le réalisateur, également auteur de Profession du père, Une famille à louer et Les émotifs anonymes.

Le Havre, un personnage à part entière

La ville du Havre a toujours été une source d’inspiration pour les cinéastes. De Marcel Carné avec Quai des brumes en 1938 et ses acteurs Jean Gabin et Michèle Morgan, au réalisateur belge Lucas Belvaux pour Une nuit, en passant par Aki Kaurismäki pour Le Havre ou plus récemment Valérie Donzelli pour L’amour et les forêts, et Iris Kaltenbäck pour Le Ravissement. Ces réalisateurs ont tous été fascinés par les docks, le ciel gris et lourd, l’architecture de reconstruction et le temps qui s’étend.

Bien que la ville ait souvent été qualifiée de « moche », certains réalisateurs réussissent à mettre en valeur sa beauté. Pour Jean-Pierre Améris, le choix de tourner au Havre s’est imposé naturellement. « Il n’était pas question de tourner ailleurs. Cette ville fait partie du film, c’est vraiment un personnage », affirme-t-il.

Un festival pour célébrer le cinéma

Selon l’agence Normandie Images, plus de 350 journées de tournages ont été recensées en 2022 sur la commune pour des longs métrages. C’est donc tout naturellement que le festival Les Révélations a été créé cette année. Il se déroule au Havre du 8 au 10 juin 2023 et propose des conférences, des ateliers et des projections en présence d’acteurs, de réalisateurs et de professionnels du 7e art.

Le temps fort du festival aura lieu le samedi 10 juin dans la galerie marchande du Pathé des Docks Vauban, avec la participation au tournage d’un film réalisé par la Havraise Myriam Donasis. Comédiens ou danseurs amateurs, cascadeurs, figurants ou réalisateurs en herbe, tous les passionnés de cinéma sont invités à partager cette expérience unique.

Festival Les révélations : traversez le miroir : du 8 au 10 juin 2023 dans plusieurs lieux du Havre.