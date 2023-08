Festival Interceltique de Lorient 2023 : Ne manquez pas la Grande Parade des Nations Celtes ce dimanche 6 août !

Ce n’est rien moins qu’un spectacle grandiose qui attend les festivaliers ce dimanche 6 août 2023 au Festival Interceltique de Lorient. En effet, c’est aujourd’hui que se tient la Grande Parade des Nations Celtes qui attire l’attention des foules chaque année. Cette fois encore, ce sont plus de 3000 artistes de tous horizons qui se préparent à défiler dans les rues de la ville, revêtus de costumes traditionnels époustouflants et offrant un spectacle haut en couleurs. Les danseurs rivalisent d’élégance et de précision, les musiciens déploient leur art avec énergie, tandis que les bagadoù, cercles, pipe bands et bandas de gaita venus des quatre coins du monde enthousiasment les spectateurs. Ce défilé est une célébration de la diversité culturelle et un hommage à l’héritage celtique. Ne manquez pas une telle occasion de vivre cette expérience unique et incomparable. Consultez le programme détaillé de ce dimanche 6 août pour ne rien rater de cette journée exceptionnelle.

La Grande Parade des Nations Celtes

Le Festival Interceltique de Lorient 2023 organise la Grande Parade des Nations Celtes, qui est un des moments les plus attendus de la fête. Elle réunit des milliers d’artistes et de musiciens, venus de tous les pays celtes, pour défiler dans le centre-ville. Le parcours est en accès libre et passe par des rues célèbres comme la rue Victor Massé et la rue de l’Assemblée Nationale, avant d’arriver au stade du Moustoir. La parade débutera à 9h30 et sera retransmise en direct sur La Pause Info Bretagne.

Programme de ce dimanche 6 août

Le programme de ce dimanche 6 août est chargé en activités. En plus de la Grande Parade des Nations Celtes, il y aura également des spectacles de danses et de musiques, des concerts, des expositions d’instruments celtes, des concours de musique et de sports comme le rugby, le football gaélique, entre autres. Les activités commenceront à 9h30 et se poursuivront jusqu’à 21h30, avec des temps forts comme le spectacle nocturne Horizons Celtiques au stade du Moustoir.

Revivez le Championnat National des Bagadoù

Le Championnat National des Bagadoù, le plus ancien concours musical en Bretagne, s’est déroulé le 5 août au stade et à l’esplanade du théâtre. Ce championnat présente une grande variété et qualité de la musique bretonne contemporaine.

Le Festival Interceltique de Lorient 2023 propose également des ateliers de musique, des master class et des conférences pour approfondir les connaissances sur la culture celte, ainsi que des compétitions de cornemuse, de gaita, d’accordéon, de harpe celtique et des défilés.

Le Festival Interceltique de Lorient 2023 est à suivre sur La Pause Info Bretagne, qui propose des guides pour mieux profiter des activités proposées et des temps forts chaque jour à 18h30 à partir du lundi 7 août.

