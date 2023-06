Festival Fnac Live 2023 : découvrez l’affiche et le programme du gratuit évènement

Zaho de Sagazan, Adé, Franz Ferdinand, Beck, Benjamin Biolay, Disiz, Hot Chip et Selah Sue, ainsi qu’un grand nombre de jeunes talents, font partie de la programmation du festival gratuit qui se déroulera du mercredi 28 au vendredi 30 juin à l’hôtel de ville de Paris.

Le Fnac Live a révélé mardi 7 juin l’intégralité de sa programmation 2023. Ce festival parisien, co-organisé par la Fnac et la Ville de Paris, se déroule chaque été gratuitement sur le parvis de l’Hôtel de Ville et dans ses salons. Cette année, les concerts auront lieu du mercredi 28 au vendredi 30 juin, chaque soir à partir de 18h et jusqu’à minuit.

Comme toujours, il y aura deux scènes et deux ambiances pour cette édition : d’une part, la grande scène en extérieur, très prisée des jeunes et des touristes pour danser et chanter en chœur, et d’autre part, la scène des salons, plus feutrée et en mode assis, idéale pour les prestations acoustiques.

À l’extérieur, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, se succéderont des artistes internationaux tels que les Écossais de Franz Ferdinand, la chanteuse belge Selah Sue, le rappeur Disiz, la synth-pop britannique de Hot Chip, Benjamin Biolay et le trio électronique inédit Etienne de Crécy, Boombass et Dj Falcon. Ils partageront la scène avec de nouvelles sensations comme Agar Agar, Aime Simone, Adé, Lesram, Hervé et Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, ainsi qu’avec des talents émergents tels que H Jeunecrack, Rounhaa, Luther, Violet Indigo, Nuit Incolore, Johnny Jane et Eesah Yasuke.

Dans les salons de l’Hôtel de ville, les spectateurs pourront notamment écouter le chanteur américain Beck en solo acoustique, la voix unique de Zaho de Sagazan, Gabi Hartman, la nouvelle sensation du jazz parisien, les pépites intimistes d’Alex Montembault ou la pop rêveuse de Warhaus. En 2022, 80 000 personnes avaient été attirées par le festival.

Pour assister aux concerts, l’accès au parvis de l’Hôtel de Ville se fait selon les places disponibles le jour même, il est recommandé d’arriver tôt (les portes ouvrent à 17h15). Pour les concerts dans les salons, un billet gratuit sera demandé à l’entrée, à retirer le 27 juin à partir de midi dans toutes les Fnac d’Île-de-France (deux billets par personne maximum).