« Festival des rappeurs Big Flo & Oli à Toulouse : la musique populaire à l’honneur »

C’est avec une immense fierté que Big Flo & Oli, deux figures emblématiques de la chanson française, présentent la deuxième édition du Rose Festival. Ce rendez-vous incontournable pour les passionnés de musique se tiendra du 1er au 3 septembre à Toulouse, ville natale des deux frères. Un véritable événement culturel qui mettra en avant la richesse artistique de la région. Après le franc succès rencontré lors de la première édition, les organisateurs ont mis les bouchées doubles pour proposer un programme encore plus captivant et diversifié cette année. Avec leur sens de l’innovation et leur volonté de pérenniser cette belle initiative, Big Flo & Oli comptent bel et bien inscrire le Rose Festival dans la durée.

Rose Festival : une affiche impressionnante

Le Rose Festival de Toulouse a lieu en ce moment et propose une affiche variée avec des artistes tels que Gazo, Disiz, -M-, SCH, M83 et bien d’autres. L’événement, qui se déroule sur trois jours, est né de la volonté de deux artistes locaux, les célèbres rappeurs toulousains Bigflo & Oli, qui avaient ce projet en tête depuis leur adolescence. Ils ont réussi à réunir une affiche impressionnante pour la deuxième édition de leur festival.

Une idée devenue réalité pour Bigflo & Oli

Les deux rappeurs originaires de Toulouse ont toujours voulu créer un festival de musique qui permettrait de proposer une offre culturelle plus diversifiée aux jeunes de leur région. Ils ont réussi à concrétiser leur rêve en créant le Rose Festival avec une approche associant la vie de la société et des gens. Pour Bigflo et Oli, c’était une « promesse » qu’ils s’étaient faite adolescents, celle de créer un festival de musique populaire pour voir des rappeurs, des DJ et d’autres artistes internationaux. Avec une affluence de près de 75 000 personnes en trois jours, ils sont très heureux de la réussite de l’événement.

Une affiche variée et symbolique de Toulouse

En créant le Rose Festival, Bigflo et Oli ont souhaité proposer une affiche variée avec des artistes locaux et internationaux, issus de différents genres musicaux. Cette affiche évoque la diversité culturelle qui caractérise Toulouse et sa région. Le festival se révèle donc non seulement musical, mais aussi une façon pour les jeunes de la région de découvrir de nouvelles cultures.

