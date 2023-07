Festival de la Vézère lancé par le chef Zehetmair : Mozart, Brahms, Xenakis à l’honneur #musique #concerts #été

Le coup d’envoi du Festival de la Vézère a été donné par la baguette du talentueux chef Autrichien, Thomas Zehetmair, à l’orchestre national d’Auvergne. Le public a été emporté par la beauté de la musique de Mozart et Brahms et la complexité fascinante du compositeur grec Xenakis. Ce festival corrézien fête sa 42e édition et a rassemblé pas moins de 150 artistes pour offrir une programmation des plus variées jusqu’au 12 août prochain. Les mélomanes y trouveront sans aucun doute leur bonheur, que ce soit pour la musique classique ou contemporaine. Le Festival de la Vézère saura ravir les oreilles les plus exigeantes comme les amateurs de découvertes musicales.

Le Festival de la Vézère : un voyage musical éclectique

Le Festival de la Vézère est un rassemblement musical annuel qui a lieu en Corrèze. Depuis plus de 40 ans, il attire des mélomanes de tous horizons. Cette année, l’événement est parrainé par Thomas Zehetmair, grand chef d’orchestre autrichien. Il a donné le coup d’envoi de cette 42e édition, qui promet une panoplie d’artistes et de styles musicaux. Le festival se déroule jusqu’au 12 août.

Un programme contrasté pour l’ouverture

L’Orchestre National d’Auvergne a inauguré le Festival de la Vézère en jouant un programme contrasté, sous la direction de Thomas Zehetmair. L’auditoire a eu droit à une sélection de pièces de Mozart, Brahms et Ianis Xenakis, ce dernier représentant le versant plus moderne de la soirée. Le chef d’orchestre s’est dit « honoré » de participer à l’événement et de diriger cet orchestre qu’il écoutait déjà depuis 40 ans.

Une pléthore d’artistes et de styles

Le Festival de la Vézère fête ses 42 ans en grande pompe cette année. Au total, ce sont plus de 150 artistes qui seront présents, pour 21 événements dans 13 lieux différents. Le style musical est aussi éclectique que le nom des interprètes. Les amateurs de chant lyrique pourront écouter la soprano Virginie Verrez, qui interprétera du Mozart. Le Choeur de Sartène se produira également, avec des polyphonies corses. Barbara Kusa, concertiste spécialisée dans le répertoire hispanique et latino-américain, sera aussi de la partie, tout comme l’ensemble musical La Chimera.

Le festival mettra également en valeur la rivière Vézère, qui a donné son nom à l’événement, avec une création du jazzman Paul Lay. Un concert-lecture baptisé « Conversation » réunira François Busnel et Claire-Marie Le Guay. Enfin, Julie Depardieu, Juliette Hurel et Hélène Couvert honoreront la mémoire de Colette avec un hommage musical.

Un événement festif rassemblant tous les publics

Depuis sa création, le Festival de la Vézère n’a cessé de diversifier sa programmation pour plaire à des publics toujours plus larges. Cette édition réunit une panoplie de genres et d’artistes pour offrir des moments de musique uniques. Des habitués aux néophytes, tout le monde y trouve son compte.

Le festival est une occasion unique de se plonger dans l’univers musical de la région. En plus des concerts, il propose des promenades musicales dans les jardins de Colette, une exposition de photographies de concerts passés, ou encore une séance d’initiation à la danse folklorique coréenne.

En somme, un événement festif, convivial et ouvert sur le monde, qui fait vibrer la région de la Vézère depuis plus de quatre décennies.