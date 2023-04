Festival de Cannes : 6 réalisatrices, 3 films français, sélection officielle, 76e édition

Jeudi dernier, Iris Knobloch, qui est la nouvelle présidente du festival, et Thierry Frémaux, son délégué général, ont révélé les titres des 19 films qui ont été choisis pour concourir lors de cette 76e édition du festival. La présidence de cet événement est assurée par le Suédois Ruben Östlund.

La liste officielle des films sélectionnés pour la 76e édition du Festival de Cannes a été présentée à Paris le 13 avril, avec 19 films en lice. Un 20e, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, pourrait également être ajouté à la compétition pour la Palme d’or, mais pour le moment, il est prévu hors compétition. La demande a été faite auprès des producteurs Paramount et Apple TV.

La 76e sélection mélange des jeunes réalisateurs et des vétérans. Parmi les habitués, on trouvera les films de Wim Wenders (Perfect Days), Ken Loach (The Old Oak), Marco Bellocchio (Rapito), Nanni Moretti (Il Sol Dell’Avvenire), Todd Haynes (May December) et Hirokazu Kore-eda (Monster). Le nouveau film du réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan (Palme d’or 2014), Les Herbes sèches, sera également très attendu.

Wes Anderson sera également de retour avec son film Asteroid City, qui sera un événement avec un casting de plus de 100 acteurs, dont Tilda Swinton, Scarlett Johansson et Tom Hanks. Le réalisateur finlandais Aki Kaurismäki, malgré son intention d’arrêter le cinéma, présentera son nouveau film Fallen Leaves.

Comme chaque année, le Festival de Cannes mettra en avant des jeunes talents et des cinéastes expérimentés moins connus du grand public. L’Autrichienne Jessica Hausner présentera Club Zero, le Britannique Jonathan Glazer viendra avec The Zone of Interest, et le réalisateur brésilien Karim Aïnouz montera les marches aux côtés de Jude Law et Alicia Vikander pour le film historique Firebrand.

Cette édition dévoilera également quelques premières œuvres, comme Banel et Adama de la Sénégalaise Ramata-Toulaye Sy, et pour la première fois, le réalisateur chinois Wang Bing sera à Cannes avec son documentaire intitulé Jeunesse.

Six réalisatrices seront en lice pour la Palme d’or, un record dans l’histoire du festival. Parmi elles figurent deux Françaises : Catherine Breillat et Justine Triet. La jeune réalisatrice sénégalaise Ramata-Toulaye Sy présentera son premier film, et la Tunisienne Kaouther Ben Hania, dont le précédent film avait été présenté dans la section Un certain regard en 2017, sera également en compétition.

Trois films français seront en lice pour la Palme d’or : L’Été dernier de Catherine Breillat, Anatomie d’une chute de Justine Triet et La passion de Dodin Bouffant du réalisateur franco-vietnamien Tran Anh Hung.

Le film Jeanne du Barry de la Française Maïwenn, qui met en vedette Johnny Depp, ouvrira le festival. Il sera présenté hors compétition et sortira simultanément dans les salles.

Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, a précisé que « la liste des films n’est pas encore totalement arrêtée » et que d’autres temps forts sont attendus pour cette 76e édition, notamment la présentation du cinquième volet d’Indiana Jones, avec un hommage prévu à son acteur Harrison Ford.

La 76e édition du Festival de Cannes 2023 se tiendra du 16 au 27 mai.