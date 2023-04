Festival de Cannes 2023: Wim Wenders, Ken Loach, Breillat, Kore-Eda en compétition, 19 films pour Palme d’or

En somme, 19 films sont en lice pour décrocher la Palme d’or, et il est possible qu’un vingtième film, dirigé par Martin Scorsese, vienne s’ajouter à cette sélection qui, pour la première fois, comprend six œuvres réalisées par des femmes cinéastes.

Le 76e Festival de Cannes accueillera en compétition les nouvelles œuvres de réalisateurs renommés tels que Wim Wenders, Ken Loach, Wes Anderson, Catherine Breillat et Hirokazu Kore-Eda, a annoncé le délégué général Thierry Frémaux le jeudi 13 avril. Il a révélé une sélection variée, composée à la fois de grands noms du cinéma et de talents émergents.

Dix-neuf films ont été retenus pour cette édition du festival, et un vingtième pourrait éventuellement s’ajouter à la liste : « Killers of the Flower Moon » de Martin Scorsese, avec les célèbres acteurs Leonardo DiCaprio et Robert de Niro. Ce film est pour l’heure hors compétition, mais pourrait éventuellement prétendre à la Palme d’or. Thierry Frémaux a précisé que la demande a été formulée auprès des producteurs Paramount et Apple TV, et qu’une réponse est attendue avant le début du festival.

Parmi les 19 films en compétition pour la Palme d’or, six ont été réalisés par des réalisatrices, dont l’Italienne Alice Rohrwacher et une nouvelle venue, la Sénégalaise Ramata-Toulaye Sy, qui présentera son premier long-métrage. « C’est un nombre jamais atteint de réalisatrices en compétition, » a confirmé Thierry Frémaux lors d’un échange avec des journalistes après la conférence de presse. De plus, le festival débutera avec un film d’une réalisatrice, « Jeanne du Barry » de la Française Maïwenn, marquant le grand retour de Johnny Depp à l’écran.