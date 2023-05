Festival de Cannes 2023: Stars françaises, Efira, Poupaud, Binoche, Magimel à l’honneur

Le mercredi 24 mai, le tapis rouge du Festival de Cannes dans les Alpes-Maritimes avait une ambiance très française. L’événement a mis en avant la montée des marches de deux duos d’acteurs à l’écran : d’un côté, Virginie Efira et Melvil Poupaud pour le film « L’amour et les forêts », et de l’autre, Juliette Binoche et Benoit Magimel pour le long-métrage « La passion de Dodin Bouffant ».

Le mercredi 24 mai, le tapis rouge était sous le signe du féminin avec la présence de deux des actrices françaises les plus célèbres : Juliette Binoche et Virginie Efira. Cette dernière se montre très enthousiaste à l’idée de défendre le film « L’amour et les forêts ». Elle confie même que son coéquipier à l’écran n’a pas eu l’occasion de terminer son entretien sur le tapis rouge. « On était soutenu par une bonne presse, on sent qu’il y a une attente forte », indique l’actrice belge.

Juliette Binoche dans le rôle d’une spécialiste de la cuisine

Comme chaque soir, les plumes étaient de sortie, mais ce soir-là, celles des Indiens du Brésil, venus plaider leur cause, ont particulièrement retenu l’attention. Le moment est venu d’accueillir Juliette Binoche, qui joue une experte en cuisine dans le film « La passion de Dodin Bouffant ». « On avait un assistant cuisinier qui était génial », précise-t-elle. Cet assistant n’est autre que le chef étoilé Pierre Gagnaire. Ensuite, les actrices ont dû faire face aux photographes avant de monter les marches et de se détendre une fois à l’intérieur.