Festival d’Aurillac : un impact positif et des projets ambitieux pour 2024

En ce mercredi 30 août 2023, une conférence de presse était organisée par les responsables du festival d’Aurillac. L’objectif de cette rencontre était de dresser un premier bilan du 35ème festival « mondial des arts de la rue » qui avait pris place dans la ville. Les organisateurs, visiblement ravis et fiers de cette édition, ont tenu à partager leur ressenti et les différents succès qu’ils ont pu constater au cours de ces derniers jours. La salle de conférence était comble, preuve de l’engouement et de l’intérêt que suscite ce festival auprès du public. Les artistes, venus des quatre coins du monde, ont su subjuguer les spectateurs avec des performances à couper le souffle. Les rues d’Aurillac étaient en effervescence et l’ambiance festive est restée présente tout au long de la semaine. Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette édition un véritable succès. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : des milliers de visiteurs ont afflué dans la ville, tous émerveillés par la créativité et le professionnalisme des artistes. La ville d’Aurillac peut se féliciter d’avoir organisé un événement culturel remarquable qui restera sans aucun doute dans les mémoires.

Une édition 2023 réussie

Le Festival d’Aurillac a accueilli 120 000 spectateurs en quatre jours et a proposé 3140 représentations. La fréquentation des spectacles en salle était de 95%. Pour le directeur du Festival, cette édition a été révélatrice de la création contemporaine. Les organisateurs considèrent que le bilan est globalement très bon, malgré la nécessité de réfléchir au confort des riverains.

Les dégradations du tribunal ternissent l’image du festival

Les organisateurs du Festival d’Aurillac ont fermement condamné les dégradations perpétrées au tribunal lors du dernier jour de l’événement. Ils ont également condamné toute forme de violence pendant le festival, tout en soutenant la défense de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les organisatrices de la manifestation pour les droits des femmes ont été encouragées par les organisateurs et soutenues par les autorités, mais les dégradations du tribunal ont terni l’image du festival.

Hausse de fréquentation et réflexion sur l’organisation

Le taux de remplissage des hébergements était élevé et des initiatives telles que les collectifs ont été bien accueillies. Cependant, les organisateurs ont décidé de réfléchir à l’organisation des collectifs, à leurs lieux d’occupation et à leur relation avec les riverains. Ils ont également souligné la nécessité de limiter les vans et les camions sur les sites du festival et de protéger les habitants des nuisances sonores. La qualité de la sécurité sanitaire a été saluée, mais il reste encore des progrès à faire pour limiter la concurrence entre les cafetiers et les collectifs.

