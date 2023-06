Festival d’Aix-les-Bains: ouverture avec Jean-Pierre Améris, Louane et Michel Blanc

Du 10 juin, la deuxième édition du Festival du cinéma français d’Aix-les-Bains pourrait bien dévoiler un nouveau joyau. L’année précédente, c’est à cette occasion que le long-métrage maintes fois récompensé « La Nuit du 12 » avait été diffusé en avant-première.

Jusqu’à 2021, on ne trouvait pas en France de festival dédié exclusivement aux films français, une situation étonnante dans un pays où le cinéma occupe une place majeure. Initié par Valérie Thuillier (présidente du festival) et Franck Presti (directeur), le Festival du Film français d’Aix-les-Bains se veut à la fois accessible et de qualité. Le public est le seul à voter pour attribuer les récompenses.

Cette année, six longs-métrages et six courts-métrages sont en lice. Cependant, ce sont deux films hors compétition qui ont ouvert et clôturé le Festival. Le 6 juin, Jean-Pierre Améris a présenté son nouveau film, « Marie-Line et son juge », avec Louane Emera et Michel Blanc. Le film sortira en salle le 11 octobre prochain. Le réalisateur a souhaité réaliser ce long-métrage destiné à un jeune public en adoptant un ton positif, en évitant de sombrer dans le désespoir.

Projection test

L’une des particularités du Festival est que la plupart des films présentés sont des avant-premières nationales, qui n’ont jamais été projetés ailleurs. « Pour les producteurs et les distributeurs, le Festival sert de projection test, pour voir comment réagit le public », explique Arnaud de Gardebosc, le programmateur du Festival.

Tous espèrent que leur film connaîtra le même succès que « La nuit du 12″ de Dominik Moll. Présenté pour la première fois à Aix-les-Bains en 2021, le film a remporté six récompenses, dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur, lors de la 48e cérémonie des César. Au box-office, il a attiré plus de 500 000 spectateurs.

Des récompenses et des rencontres

À la fin du festival, six prix sont décernés pour les longs-métrages et deux pour les courts. Cette année, l' »AIXcellence d’Honneur » sera remis par Laurent Gerra, parrain du Festival, à Jean Becker.

Êgalement au programme, des projections gratuites de documentaires sur des légendes du cinéma français, comme Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo, Jean-Louis Trintignant ou Robert Hossein, en présence d’un proche de la famille pour échanger avec le public après les projections.

Chaque après-midi, à partir de 17h30 au théâtre du Casino Grand Cercle, des séances de dédicaces en accès libre permettent au public de rencontrer les auteurs d’ouvrages en lien avec le cinéma : Antoine Duléry, Norbert Saada, Clélia Ventura, Laurent Delmas ou encore Alex Lutz.