Femmes, sécurité financière : l’autrice Héloïse Bolle souligne son importance

Héloïse Bolle, écrivaine du livre intitulé « Aux thunes, citoyennes. Au travail et à la maison, prenez le pouvoir sur votre argent », publié chez Alisio, encourage les femmes à prendre en main leur gestion financière, un secteur souvent considéré comme étant exclusivement masculin.

Le budget est un sujet de discussion fréquent, et ce sont souvent les femmes qui sont en première ligne pour faire les courses et gérer les dépenses courantes. Cependant, elles ne sont pas toujours bien préparées pour cette tâche.

Héloïse Bolle, fondatrice d’Oseille & Compagnie, une société de conseil en patrimoine et en éducation financière, et auteure du livre « Aux thunes, citoyennes. Au travail et à la maison, prenez le pouvoir sur votre argent » paru chez Alisio, prodigue de nombreux conseils. Notamment en matière de demande d’augmentation, car les femmes n’osent souvent pas en demander. « Et quand elles le font, elles ont moins de chances de l’obtenir », explique Héloise Bolle, invitée éco de franceinfo le mercredi 22 février.

Au sein du couple, parler d’argent est souvent un sujet tabou, ce qui peut entraîner des injustices. « Les femmes sont souvent celles qui passent à mi-temps, mettent leur carrière entre parenthèses pour la famille, ou suivent leur conjoint lorsqu’il est muté. Elles négligent leur sécurité financière », déclare Héloïse Bolle à franceinfo.

Héloise Bolle souligne également « un trou noir de compétences, entre 35 et 50 ans. Autrement dit, les femmes, tellement accaparées par leur charge mentale, oublient, ne prennent pas le temps de gérer leur argent, et d’investir ». C’est une erreur, car c’est souvent à ce moment-là qu’elles gagnent le plus d’argent. Et surtout, contrairement aux femmes, les hommes ne négligent pas cet aspect de leur vie.

Concernant la retraite, « les pensions des femmes sont encore 40% inférieures à celles des hommes », rappelle Héloïse Bolle. « La préparer est donc encore plus important pour elles. »

