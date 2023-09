Fan zone géante pour vivre la Coupe du Monde de rugby 2023 à Massy !

Le Rugby Club Massy Essonne a décidé de célébrer la coupe du monde de Rugby à sa manière en offrant une expérience unique aux amateurs de ce sport passionnant. La fan zone sera installée au stade Jules Ladoumègue, offrant ainsi un environnement authentique pour regarder les matchs du XV de France. Les supporters pourront vivre la frénésie qui anime chaque match de rugby dans cette atmosphère qui promet d’être conviviale et animée. Cette initiative est un excellent moyen de stimuler l’enthousiasme et l’esprit de camaraderie pour ce sport, tout en créant une expérience mémorable pour les fans de rugby de tous âges et de tous horizons.

La Coupe du monde de Rugby 2023 démarre le 8 septembre

L’événement sportif de l’année 2023 est la Coupe du monde de Rugby qui débutera le 8 septembre 2023, avec un match inaugurant opposant l’équipe de France aux All Blacks, au stade de France.

Une fan zone mise en place par le Rugby Club Massy Essonne

Afin de permettre aux fans de ne rien manquer de ce début de compétition mondiale, le Rugby Club Massy Essonne mettra en place une fan zone au stade Jules Ladoumègue, à Massy.

Retransmission de tous les matchs du XV de France

La fan zone installera un écran géant pour retransmettre en direct le premier match de la Coupe du monde de Rugby le 8 septembre à 21 heures, opposant le XV de France aux All Blacks, suivi de la retransmission d’autres matchs tels que France vs Uruguay le 14 septembre, France vs Namibie le 21 septembre et France vs Italie le 6 octobre, à 21 heures également.

