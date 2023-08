Famille de migrants interpellée en train italien à Breil-sur-Roya

Au cours d’un trajet en train entre Vintimille et Limone, une famille originaire de Côte d’Ivoire, en quête d’une vie meilleure en Europe, a été soumise à un contrôle de la gendarmerie française en gare de Breil-sur-Roya. Les passagers de la compagnie ferroviaire Trenitalia, témoins de la scène, ont été choqués. La réaction de la famille, avec notamment un enfant en pleurs, a été filmée par un journaliste italien et rapidement relayée sur les réseaux sociaux, suscitant une vague d’émotion et un débat sur les politiques migratoires en Europe. Cette situation, malheureusement fréquente sur les routes migratoires, met en lumière la vulnérabilité des migrants et la nécessité de trouver des solutions durables pour les accueillir dignement et respecter leurs droits.

Contrôle d’identité musclé dans un train Vintimille-Limone

Une famille de migrants ivoiriens a subi un contrôle d’identité musclé de la gendarmerie française en gare de Breil-sur-Roya, alors qu’ils voyageaient à bord d’un train de la compagnie ferroviaire italienne Trenitalia. La vidéo de cette interpellation a été diffusée sur les réseaux sociaux et a suscité l’indignation. La scène s’est déroulée mardi 22 août 2023 en fin de journée.

Un contrôle d’identité tendu

Les gendarmes sont intervenus à bord du train pour contrôler les papiers d’identité des passagers. Ils ont demandé à une famille composée d’un homme, d’une femme enceinte et d’un enfant de un an et quatre mois de descendre du train après avoir vérifié leurs papiers. La famille a refusé, entraînant une interpellation mouvementée avec des cris et des appels des passagers. Les gendarmes ont fait sortir la femme enceinte et son enfant de force malgré leur résistance.

Des accusations de violence et d’erreurs de procédure

La vidéo a ému les associations de défense des droits des migrants. Selon Maître Zia Oloumi, l’avocat de la famille de migrants, la jeune femme enceinte aurait mordu le gendarme qui la retenait lors de l’interpellation pour se protéger, ce qui a entraîné une garde à vue pour rébellion et violences envers un homme dépositaire de l’autorité publique. L’avocat dénonce la violence de l’interpellation et des erreurs de procédure lors de la garde à vue de sa cliente. Les membres de l’association Roya Citoyenne dénoncent également une interpellation « extrêmement violente ».

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA