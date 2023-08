Faim de nouveauté ? Goûtez les pizzas locales d’Adrien Louveau ! 🍕 Fontainebleau SaveursOriginales

Adrien Louveau, un véritable passionné de la cuisine et de l’originalité, a mis en place son propre projet culinaire : Le panier à pizza. Son camion itinérant a pour philosophie de proposer une pâte à pizza au levain, afin de créer un produit unique, croustillant et savoureux. En alliant produits locaux et saveurs venues d’ailleurs, la carte de son camion propose une large palette de garnitures, toutes aussi alléchantes les unes que les autres. Après une mise en place réussie à Avon, son camion s’est également implanté à Chailly, où il a continué de ravir les papilles des gourmands en quête de nouveauté. Avec une telle approche, il n’a pas tardé à se constituer une clientèle fidèle et désireuse de partager cette aventure culinaire avec lui. Le panier à pizza est définitivement un lieu mystique pour les épicuriens et les amateurs de repas originaux.

Un pizzaïolo passionné

Adrien Louveau est un ingénieur agro-alimentaire qui a décidé de se lancer dans la préparation de pizzas de qualité. Il a suivi une formation intensive à Bordeaux, où il a appris à confectionner des pizzas avec des pâtes au levain pour faciliter la digestion. Il a également travaillé dans un restaurant pour acquérir de l’expérience.

Des produits locaux pour un goût unique

Le panier à pizza d’Adrien Louveau propose uniquement des pizzas réalisées avec des produits locaux et de qualité. Les légumes proviennent de la ferme Chaillotine, les charcuteries de la région de Coulommiers et la farine du moulin de Gilles Matignon. Les pizzas proposées sont adaptées à la saison et ont des goûts originaux, comme la pizza à l’aubergine ou à la courgette.

Des pizzas à emporter

Le Panier à pizza est un food-truck qui offre ses services à Avon et à Chailly-en-Bière. Les pizzas sont préparées directement dans la remorque du camion et sont à emporter. Adrien Louveau s’efforce d’utiliser des produits locaux pour soutenir les producteurs de la région, tout en proposant des pizzas de qualité et hors du commun. Les emplacements sont disponibles sur le Facebook du Panier à Pizza ou en appelant au 06 46 25 97 04.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA