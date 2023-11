F1: Verstappen écrase la concurrence dans la course sprint du Grand Prix Brésilien!

Élançant sa course depuis la position de dauphin, le triomphateur international à trois reprises a rapidement distancé Lando Norris dans la toute première courbe, et par la suite, il n’a plus ressenti la pression de ses rivaux, le samedi.

Victoire de Verstappen au GP du Brésil

Le pilote de Formule 1 Max Verstappen a remporté la course sprint du Grand Prix du Brésil, samedi 4 novembre. Parti en tête de la grille, le Néerlandais a rapidement évincé son concurrent Lando Norris dès le premier virage, pour finalement remporter de manière détachée la course. Cette victoire marque le quatrième triomphe de Verstappen dans l’épreuve cette saison, et par ailleurs sa 20ème victoire de l’année 2023, combinant Grands Prix et courses sprint (sur un total de 25 possibles). Verstappen est également confirmé comme le partant de la pole position lors de la course de dimanche, devant Charles Leclerc.

Norris et Pérez complètent le podium

Lando Norris, malgré une perte de position en début de course face à Verstappen, a réussi à se maintenir pour finir deuxième du sprint. Il est accompagné sur le podium par Sergio Pérez, qui a mené une lutte intense avec George Russell pour se hisser en troisième place. Les performances des deux pilotes ont ajouté une autre dimension passionnante à la course.

Les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon en dehors du top 10

Concernant les pilotes français, la course n’a pas été concluante. En effet, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont terminé respectivement 13ème et 14ème, ne parvenant pas à marquer des points. La voiture d’Ocon a dû être réparée in extremis suite à une collision dévastatrice avec Fernando Alonso lors des qualifications du vendredi.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA