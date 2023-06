F1 : Max Verstappen rejoint Ayrton Senna avec 41 victoires – où se situe-t-il dans l’histoire?

Le conducteur d’origine néerlandaise a égalé, dimanche dernier au Canada, le célèbre Brésilien en termes de victoires lors des principaux événements automobiles.

Bien qu’il n’ait pas encore 26 ans, Max Verstappen a égalé Ayrton Senna et ses 41 victoires en Formule 1 lors du Grand Prix du Canada le dimanche 18 juin. Un record historique qui place déjà le double champion du monde très haut dans le classement des meilleurs pilotes de l’histoire et bien positionné pour remporter un nouveau titre à la fin de la saison.

Des records impressionnants

Verstappen occupe désormais la cinquième place des pilotes les plus victorieux en F1, aux côtés d’Ayrton Senna (41) et derrière Alain Prost (51), Sebastian Vettel (53), Michael Schumacher (91) et Lewis Hamilton (103). Les deux premières marques sont hypothétiques, mais les deux autres sont potentiellement réalisables, compte tenu de l’avance de son équipe sur les autres et de son talent.

Cyril Abiteboul, ancien directeur de l’équipe Renault, admet qu’il est difficile de comparer des pilotes qui n’ont pas couru à la même époque et dans des voitures différentes, mais convient que Max Verstappen est actuellement la meilleure incarnation de ce qu’est un pilote de Formule 1 performant dans les réglementations actuelles.

Si Verstappen remporte un nouveau titre cette saison, il deviendrait seulement le cinquième pilote à s’imposer trois années consécutives, rejoignant Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio et Sebastian Vettel. Il deviendrait également le 11e pilote avec au moins trois titres, rejoignant des pilotes tels qu’Alain Prost, Niki Lauda ou Ayrton Senna.

Verstappen a également pris des décisions intelligentes dans la gestion de sa carrière, restant chez Red Bull pour viser un palmarès à long terme.

Un phénomène en Formule 1

Plus jeune pilote de l’histoire à participer à une course à 17 ans et 5 mois lors du Grand Prix d’Australie 2015 et plus jeune pilote de l’histoire à remporter une course à 18 ans et 7 mois lors du Grand Prix d’Espagne 2016, Max Verstappen a également bouleversé l’univers de la F1 comme personne d’autre.

Cyril Abiteboul témoigne que Verstappen a réussi à court-circuiter le système traditionnel de progression dans la discipline, passant rapidement du karting à la Formule 1. Ce faisant, il a posé des questions sur l’ensemble du système économique du sport automobile. La FIA a même modifié ses règlements en créant un système de superlicence et de points, obligeant les pilotes à passer par des championnats tels que la F3 ou la F2 avant de pouvoir rouler en F1.

Tout pour devenir le meilleur ? Le précédent Vettel

La domination actuelle de Red Bull pourrait être remise en question si les autres équipes s’améliorent. Les écarts entre les équipes pourraient se réduire dans les années à venir, en raison des limitations de budget et de la simplification des technologies, laissant plus de place à l’expression des compétences des pilotes.

Toutefois, Verstappen pourrait également surprendre en choisissant de mettre fin à sa carrière assez tôt, ayant déjà évoqué ne pas vouloir courir trop longtemps. Cyril Abiteboul se demande si « cette envie [de courir] restera intacte ». Étant donné le caractère du pilote néerlandais et si la concurrence revient au même niveau, cette envie pourrait bien être décuplée.