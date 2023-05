Eya enlevée près de Grenoble : retrouvée saine et sauve au Danemark, 10 ans, le 26 mai

Ce vendredi 26 mai, Eya, une fillette de 10 ans, qui avait été kidnappée la journée précédente par son propre père et un complice à proximité de son établissement scolaire situé près de Grenoble (dans l’Isère), a été retrouvée saine et sauve au Danemark. La mère de la jeune fille a été soulagée par cette nouvelle.

Un peu plus de 35 heures après avoir été kidnappée, Eya, 10 ans, a été retrouvée saine et sauve le 26 mai au Danemark. La fillette était avec son père et un complice, qui ont tous deux été arrêtés. L’enlèvement s’est produit sur le trajet de l’école, dans une petite localité proche de Grenoble (Isère). Eya a été emmenée en voiture jusqu’au Danemark, à plus de 1 300 km de son domicile.

Le soulagement de la mère de la fillette

Vendredi soir, la maman de la jeune fille a exprimé sa joie et son soulagement à RTL. En larmes, elle a dit : « Maintenant, je vais aller la chercher. Je prends simplement mes papiers et nous allons la récupérer. Merci pour tout ». Dans son quartier, tout le monde est heureux d’apprendre que l’enfant est enfin en sûreté. Une alerte enlèvement avait été déclenchée jeudi soir et levée vendredi matin. Des informations sur la voiture utilisée et son immatriculation ont été diffusées dans toute l’Europe, ce qui a permis à la police danoise de retrouver Eya. Les parents étaient en train de divorcer et l’hypothèse d’une fuite à l’étranger du père, qui possédait plusieurs nationalités, a rapidement été privilégiée.