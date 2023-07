Extinction rébellion s’en prend violemment à un golf toulousain : pelouses déchirées et pompes sabotées

Au cours de la nuit du 26 au 27 juillet, un collectif de personnes liées à l’organisation environnementale Extinction Rébellion s’est introduit sur les terrains de golf de Vieille-Toulouse. Au matin, en arrivant sur les lieux, la direction a été confrontée à des désordres évidents tels que des pelouses arrachées et des pompes à eau sabotées. Les responsables ont alors pris connaissance des revendications de ce groupe qui souhaitait dénoncer les incohérences écologiques perpétrées par les autorités publiques. Cette action, menée par ces militants de l’environnement, est le témoignage de leur engagement sans faille pour la cause écologique et leur volonté de sensibiliser la société au respect de notre environnement. À travers cette action, ils appellent à une prise de conscience collective afin d’agir pour réduire notre impact sur l’environnement et préserver notre habitat naturel pour les générations actuelles et futures.

Des activistes écologistes ont mené une action au golf de Vieille-Toulouse pour dénoncer l’utilisation excessive d’eau dans l’entretien du parcours. Dans la nuit du 26 au 27 juillet, des membres du collectif « Extinction Rébellion » ont pénétré sur le site et ont arraché les pelouses à coup de pioche et saboté les systèmes d’arrosage. Le directeur du golf, Fabien Soussirac, a constaté les dégradations le matin. « On est en train de tester les pompes, pour voir à quel point elles ont été endommagées. On va tenter de les rallumer pour cette nuit. Pour ce qui est des greens, ils sont déjà partiellement réparés », a-t-il déclaré.

La gestion de l’eau comme combat

Extinction rébellion explique dans un communiqué que la consommation d’eau pour entretenir un trou de golf en France est de presque 7800 litres par jour, alors que la consommation moyenne quotidienne d’eau d’une personne en France est de 148 litres. Les activistes écologistes dénoncent cet écart et l’effort demandé aux ménages par le gouvernement en matière d’économie d’eau. En été 2022, il était demandé aux golfs de n’entretenir que les greens, pour économiser l’eau, mais certains ne respectaient pas la règle, comme le Golf de Vieille-Toulouse. Le site avait déjà été visé par une action nocturne l’été dernier.

Une action « à contre-sens »

Le directeur du golf, Fabien Soussirac, a du mal à comprendre l’intérêt de cette action. « Ils ont endommagé nos pompes, donc il va peut-être y avoir des fuites, et on va perdre de l’eau. Ça va à contre-sens de ce qu’ils revendiquent », a-t-il déclaré. Le collectif a également visé l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, car le président du golf, Géraud Guilhem, est à la tête d’ATOSCA, société en charge du projet, et directeur opérationnel Occitanie de NGE, concessionnaire de la future autoroute. Le directeur du golf a affirmé qu’il allait entreprendre « les démarches légitimes » à la suite de cette action d’Extinction rébellion, mais aussi « renforcer la sécurité » sur le site.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr