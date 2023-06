Exposition au Louvre : trésors napolitains mis en valeur dans l’écrin prestigieux

L’événement Naples à Paris, incluant des pièces du Capodimonte jamais présentées en France, commence ce mercredi 7 juin au musée du Louvre, pour la plus grande joie de l’établissement parisien et de ceux qui viennent le visiter.

Au Louvre, le musée le plus célèbre et le plus grand au monde, les œuvres d’art italiennes sont exposées dans une galerie importante, la grande galerie. Les collections du Louvre ont récemment été agrandies pour accueillir un invité prestigieux provenant d’un musée situé à Naples. En fusionnant les collections des deux musées, l’exposition intitulée « Naples à Paris » devient la plus grande exposition jamais consacrée à la Renaissance italienne. Actuellement, le musée de Capodimonte, situé à Naples, est en cours de rénovation. Pendant cette période, 70 de ses œuvres majeures, dont la plus grande sculpture baroque en porcelaine au monde, sont prêtées au musée du Louvre.

Combler des lacunes du Louvre

L’une des œuvres d’art les plus importantes prêtées par le musée de Capodimonte est « La flagellation du Christ », un chef-d’œuvre emblématique de sa collection peint par Le Caravage. Sylvain Bellenger, directeur du musée de Capodimonte, a déclaré : « Le Caravage est devenu presque une rock star de la peinture baroque ; c’est le nom le plus aimé, le plus connu. Notre époque se reconnaît dans Caravage beaucoup plus que dans Rafaël.» Parmi les peintures emblématiques, « La Crucifixion » de Masaccio est particulièrement appréciée par les visiteurs du Louvre. Cette œuvre d’art comble une lacune dans les collections permanentes du musée parisien. Sébastien Allard, directeur du département des peintures du Louvre, a déclaré : « Le prêt permet de combler pendant six mois l’une des lacunes du Louvre. » Dès le 7 juin, les œuvres d’art provenant du musée de Naples seront exposées à Paris pendant six mois.