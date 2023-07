Expo controversée aux Pays-Bas : Beyoncé en Nefertiti et Earth Wind and Fire devant les pyramides.

Une exposition, qui a été organisée par le Musée national des Antiquités de Leyde, est dédiée à l’étude de l’impact de l’Egypte ancienne sur les artistes qui ont des racines africaines. Cette exposition a été qualifiée de « falsification de l’histoire » par les autorités du Caire. Cette accusation provient du fait que certaines pièces de l’exposition ont été acquises à l’époque coloniale, ce qui a suscité des préoccupations quant à la provenance éthique des objets exposés. Les critiques égyptiennes voient également cette exposition comme une tentative de voler l’héritage culturel de l’Egypte ancienne et de le revendiquer comme ayant une origine africaine. Malgré les différends que suscite cette exposition, elle suscite également un grand intérêt auprès des passionnés d’histoire et des amateurs d’art africain.

Kemet : l’exposition qui divise

Le Musée National des Antiquités de Leyde, situé aux Pays-Bas, accueille actuellement une exposition nommée Kemet, qui met en avant la représentation de l’Egypte antique dans l’art de la diaspora africaine, et notamment chez les artistes afro-américains. Mais cette exposition controversée divise les opinions et crée une polémique à l’échelle internationale.

« L’Egypte ancienne dans l’œuvre d’artistes de la diaspora africaine »

L’exposition Kemet a pour but de montrer comment l’Egypte antique a inspiré les artistes de la diaspora africaine dans leur travail. Les visiteurs découvrent ainsi des pochettes de disques de Tina Turner, Miles Davis ou Earth Wind and Fire reprenant l’iconographie de l’Egypte antique, une photo de Beyoncé en Nefertiti, une vidéo de Rihanna devant des pyramides ou un faux masque de Toutankhamon du rappeur Nas. Cette exposition est présentée par un commissaire passionné de musique et d’origine égyptienne, dans un musée archéologique qui participe depuis cinquante ans aux fouilles et à la mise en valeur de la nécropole de Saqqarah, au Sud du Caire.

« Falsification de l’histoire »

Malgré l’intérêt culturel et artistique de cette exposition, le service égyptien des Antiquités l’accuse de falsifier l’histoire et de véhiculer une approche afro-centriste. Il déplore une appropriation de la culture égyptienne avec une volonté d’assimiler l’héritage de l’Egypte antique avec la culture noire. Cette accusation a provoqué une interdiction d’accès de ses sites aux archéologues du musée néerlandais, ainsi qu’une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux, souvent teintés de racisme. Mais malgré cela, le Musée de Leyde refuse d’annuler ou de changer l’exposition, et dénonce un regain de nationalisme et de racisme anti-noirs en Egypte, où le sujet reste ultra-sensible.

Le rapport délicat entre l’Egypte ancienne et la culture noire

Les relations entre l’Egypte ancienne et la culture noire sont complexes et font souvent l’objet de débats. En avril, une série de Netflix avec une reine Cléopatre incarnée par une actrice noire avait également enflammé le Parlement égyptien. De même, certains artistes afro-américains ont été accusés d’utiliser maladroitement ou commercialement des références à l’Egypte, comme la chanteuse Beyoncé qui porte une coiffe de Nefertiti pour une de ses collections, ou qui reprend la musique de l’Égyptienne Oum Kalthoum pour ouvrir son tube Naughty girl. Toutefois, l’exposition Kemet a pour objectif de mettre en valeur l’importance de l’Egypte antique dans l’art de la diaspora africaine, et de souligner la quête spirituelle et l’esprit de résistance des artistes afro-américains. Mais malheureusement, cette exposition reste une source de conflit et de division entre les différents points de vue.