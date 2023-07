Expo choc : Le clocher de Collioure en vedette comme objet érotique dans la cité catalane

Le monument ancien suscite de multiples perspectives, parmi lesquelles se distingue une approche érotique proposée par un artiste originaire de Catalogne. Cette conception singulière est actuellement mise en avant jusqu’au 10 septembre 2023, au cours d’une exposition où elle est indubitablement la vedette.

Le clocher de Collioure : une fascination pluridisciplinaire

Le clocher de Collioure, vestige historique du XVIIe siècle, est un monument fascinant. Son emplacement unique, les pieds dans l’eau, attire depuis toujours les visiteurs. Mais sa particularité la plus singulière est son surnom : le clocher phallique. Le plasticien catalan Marc-André 2 Figuères (MA2F) s’est longuement intéressé à cette appellation, et a organisé une exposition étonnante de 23 peintures où tous les genres se confondent. La question de savoir si le clocher est une simple représentation de l’architecture ou une expression éminemment phallique est au cœur de son analyse depuis trente ans.

Phallique ou clitoridien : un jeu de perspective

L’œuvre de MA2F repose sur le principe de la confusion des genres. Selon l’angle de vue, le clocher peut paraître une simple représentation architecturale ou se transformer en forme phallique. Si l’on se place à proximité de l’édifice, il peut sembler immense et masculin. À l’inverse, si l’on prend du recul, il peut acquérir des formes plus féminines. Cette confusion des genres permet au plasticien de proposer des visions multiples et hybrides, où les représentations masculines et féminines s’entremêlent. Le clocher de Collioure se transforme alors en hermaphrodite, et MA2F joue habilement avec la lumière pour brouiller les pistes.

Une expérience sensorielle plurimodale

Le livre de MA2F, intitulé « Théorie érotique du clocher de Collioure », explique en détail sa vision de ce monument singulier. À travers une série de peintures, le plasticien invite le spectateur à une expérience plurimodale unique, où les sens sont sollicités à différents niveaux. Grâce à des techniques de surimpression d’images, MA2F parvient à proposer des visions multiples et parfois contradictoires du clocher de Collioure. De l’infrarouge à l’ultraviolet, en passant par une multitude de couleurs et de lumières, les peintures de MA2F proposent un voyage sensoriel et artistique inédit. L’exposition est actuellement visible à la galerie de l’ancienne mairie de Collioure jusqu’au 10 septembre 2023.

En somme, le clocher de Collioure est un monument qui suscite la fascination depuis des siècles. MA2F a su capter cette fascination et la transcrire dans une œuvre artistique pluridisciplinaire, qui mêle peinture, lumière et perspective. Si la question de savoir si le clocher est phallique ou clitoridien reste ouverte, la vision hybride proposée par le plasticien catalan permet de se laisser porter par une expérience sensorielle unique, où les genres se confondent.