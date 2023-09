Explosion des exportations audiovisuelles françaises !

D’après les informations fournies par le CNC et Unifrance, les créations françaises du paysage audiovisuel connaissent une croissance considérable de leur popularité outre-Atlantique. Les productions en question ? Les fictions et les séries télévisées, dont « HPI » et « Chair Tendre ». Il semblerait que ces dernières suscitent un réel engouement parmi les téléspectateurs américains.

« Made in France » : succès à l’international des programmes audiovisuels français en 2022

Selon le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et Unifrance, l’organisation chargée de promouvoir le cinéma et l’audiovisuel français à l’international, 2022 a été une année record pour les programmes télévisés français à l’étranger. La qualité des programmes est considérée comme la principale raison de cet engouement international. En outre, la fin des effets négatifs de la pandémie de Covid a permis de surmonter les difficultés liées à l’exportation depuis 2020, tels que les retards de livraison, la frilosité des diffuseurs et les festivals en distanciel.

En 2021, les ventes et préfinancements ont atteint 760 millions d’euros, soit une hausse de 12 % sur un an. Certains programmes français, comme « Les combattantes » et « Vortex », ont été vendus à des plateformes internationales comme Netflix. Ces services de streaming sont de plus en plus friands de productions françaises et pourraient devenir les principaux acheteurs dès l’an prochain, dépassant ainsi les chaînes de télévision.

« HPI » et « Le Bureau des Légendes » adaptés en version américaine

Pour la première fois, ce sont les fictions qui s’exportent le mieux. La France a vendu pour 80 millions d’euros de fictions, soit une hausse de 41 % en un an. Parmi les programmes les plus populaires figurent des valeurs sûres comme « Candice Renoir » ou « Tandem » ainsi que des nouveautés, comme « Chair Tendre » ou « Marie-Antoinette ». Les mastodontes, « HPI » et « Le Bureau des Légendes » auront également droit à leur adaptation américaine.

Les documentaires restent populaires et conservent leur troisième position dans les programmes qui voyagent. Les États-Unis sont devenus le premier territoire d’export, suivis par l’Allemagne et le Royaume-Uni. En termes de représentation sur les plateformes de streaming, les fictions françaises pèsent 2,3 % de l’offre mondiale, ce qui est légèrement mieux qu’en 2021. La France est la sixième nationalité représentée et la deuxième européenne, juste derrière les Britanniques.

Conclusion

En somme, les programmes audiovisuels français ont connu un grand succès à l’international en 2022, avec une forte demande pour les fictions, les documentaires et les valeurs sûres françaises. La qualité des programmes télévisés français est appréciée à l’étranger, ce qui se reflète dans l’augmentation des ventes et des préfinancements. Les États-Unis sont devenus le premier territoire d’export pour les programmes télévisés français, suivis par l’Allemagne et le Royaume-Uni.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA