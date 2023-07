Explosion de sensations fortes : Volcan en fusion en Islande filmé par Alexis Télémaque !

Déterminé à capturer une image époustouflante, Alexis Télémaque a pris une décision impulsive. En effet, il y a une semaine, il s’est envolé vers une destination exotique, sans avoir prévu autre chose que de filmer une éruption volcanique à couper le souffle. Armé de son drone et de son audace, il a bravé les dangers inhérents à cette entreprise risquée. Désormais, il nous partage ses trésors filmiques sur sa chaîne YouTube, nous offrant ainsi un spectacle inouï de volcans cracheurs de feu.

Un drone pour capturer une éruption volcanique en Islande

Le producteur audiovisuel Alexis Télémaque a réalisé un voyage express en Islande pour filmer une éruption volcanique qui le fascine depuis toujours. Il nous partage aujourd’hui les images impressionnantes capturées grâce à ses drones.

Un coup de tête pour assister à l’éruption

Alexis Télémaque est tombé amoureux de l’Islande depuis son premier voyage professionnel sur place en 2020. Il y a découvert les plus beaux volcans de sa vie, et depuis, n’a jamais cessé d’essayer d’immortaliser ces spectacles naturels fascinants. Cette fois-ci, il est parti sur un coup de tête lorsqu’il a entendu parler de l’éruption du volcan Litli Hrùtur, situé non loin de Reykjavík. Même si la zone a été fermée à cause des gaz toxiques, Alexis ne voulait pas manquer cette opportunité unique.

Un parcours difficile pour atteindre le volcan

Le volcan étant situé dans une région inhabitée de la péninsule islandaise, atteindre l’éruption nécessitait plusieurs heures de marche, avec un sac chargé de deux drones et un masque à gaz spécial pour se protéger. Alexis Télémaque était donc épuisé lorsqu’il est enfin arrivé sur place après une marche de plus de neuf kilomètres. Mais le spectacle qui l’attendait en valait largement la peine.

Des images exceptionnelles à partager

Alexis a pu capturer les images les plus spectaculaires de l’éruption en utilisant ses drones. Retourné chez lui à Poitiers, il a partagé ces images sur son site web et les réseaux sociaux pour permettre aux gens de vivre à distance cet événement exceptionnel. Il a également travaillé avec les médias pour diffuser ses images et faire rêver les gens. Pour Alexis, capturer ces images est une source de fierté et d’émotion. Il espère que les gens pourront ressentir l’intensité de ce moment à travers ses prises de vue.

Grâce aux images d’Alexis Télémaque, chacun peut découvrir la puissance de feu de la nature, même s’il n’a pas eu la chance de vivre une telle expérience en personne.

source originale : La Pause Info.fr