Explosion de projets pour les 360 collégiens de Plouha !

Préparation de la rentrée au collège Jean-Louis Hamon

Le collège Jean-Louis Hamon de Plouha accueillera cette année moins de 360 élèves pour la rentrée scolaire. Les trois classes de 6e seront les seules à rentrer le lundi 4 septembre pour faciliter leur accueil et leur adaptation, alors que les 3 classes de 5e, 4 classes de 4e et 4 classes de 3e suivront le lendemain. Des réunions seront organisées en septembre pour présenter l’année et les activités proposées.

Des activités pour favoriser la cohésion et l’épanouissement

Pour les élèves de 6e, un séjour de quatre jours sera organisé à l’Ile Grande en septembre pour favoriser leur cohésion. Ce séjour comporte plusieurs activités comme la fabrication et la pratique du cerf-volant, des ateliers liés à l’environnement avec la LPO et un stage de danse. Des projets artistiques sont également proposés dans le collège comme les classes CHAT pour le théâtre et la formation d’une chorale pour tout élève.

Un accompagnement personnalisé pour les élèves de 3e

Un atelier appelé « Phare », accompagné par 3 professeurs, sera proposé aux élèves de 3e avec pour mission de les aider dans leur recherche de stage, leurs révisions dans certaines matières et leur préparation à l’oral du brevet. Le collège ayant réalisé de bons résultats l’an dernier avec un taux de réussite de 95,7%, la principale se dit sereine pour cette rentrée.

