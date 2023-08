Explosion de créativité : le Red Star innove avec des maillots IA ! RedStar Innovation Maillots

En prévision de la saison 2023-2024, le Red Star FC a envisagé une nouvelle approche pour la création de ses maillots. Pour ce faire, le club s’est associé à un studio de design intrigant, qui a utilisé des méthodes de pointe basées sur l’intelligence artificielle. L’objectif était de concevoir des tenues à la fois modernes et uniques qui convenaient parfaitement au style de jeu du club de Saint-Ouen. Le partenariat a permis de repousser les limites traditionnelles du design sportif, donnant naissance à une gamme de maillots qui reflète à la fois les racines historiques du club et son engagement à l’innovation constante. Le résultat final est un ensemble de tenues dynamiques et captivantes qui inspirent, motivent et représentent fièrement le Red Star FC.

Le Red Star collabore avec une IA pour créer ses nouveaux maillots

Le Red Star, club historique de Saint-Ouen-sur-Seine, a choisi de travailler avec UVL, un studio créatif spécialisé en intelligence artificielle, pour concevoir ses nouveaux maillots pour la saison 2023-2024 en National. Les designs ont été élaborés à partir d’images d’archives du club, telles que des photos de stade, de différentes équipes et de tous les anciens maillots. Bien que la machine n’ait pas créé les maillots de toute pièce, elle a fourni des idées à partir desquelles les tenues ont été dessinées en utilisant l’expertise des concepteurs humains.

Un nouveau design innovant pour le club

Le club a voulu innover avec ce nouveau design. L’objectif était de piocher dans les souvenirs du club pour créer des tenues uniques. Le résultat de la collaboration avec UVL est un maillot domicile vert et un maillot extérieur blanc et bleu, avec des rayures communes aux deux modèles. Ces maillots célébrent également les 125 ans d’existence du club, et ils sont disponibles à l’achat en ligne pour 79 euros. Cependant, les premières réactions des supporters ont été mitigées.

Même si les supporters ne sont pas tout à fait convaincus, les maillots célèbrent les 125 ans d’existence du club

Certains supporters du Red Star n’ont pas été convaincus par les designs des nouveaux maillots. Cependant, le club a souligné que les designs ont été inspirés par les souvenirs du club et qu’ils célèbrent le 125e anniversaire du club. Les maillots ont été conçus en collaboration avec l’expertise de l’humain et avec l’aide de l’IA. Les nouveaux maillots sont disponibles à l’achat en ligne et en boutique pour les supporters du club.

