Explosion de couleurs le 14 juillet : Où observer les feux d’artifice en Poitou-Charentes?

Dénichez sans plus tarder notre choix minutieux des meilleurs spectacles pyrotechniques pour le 13 ou le 14 juillet 2023, sélectionnés avec soin afin de vous combler au plus près de chez vous grâce à notre carte interactive couvrant les territoires de la Vienne, de la Charente-Maritime, de la Charente, ainsi que des Deux-Sèvres. Prenez donc le temps de parcourir nos suggestions pour vous offrir une soirée inoubliable, sublimée par le bruitage fantastique des feux d’artifices scintillants dans les nuages nocturnes. C’est avec plaisir que nous vous invitons à expérimenter cette magie envoûtante et éphémère en collaboration avec nos partenaires organisateurs, pour un moment privilégié à partager en famille, entre amis ou en solo. Que l’atmosphère si particulière du 14 juillet vous transporte dans une farandole de couleurs et de lumières explosives !

Trouvez le meilleur feu d’artifice pour le 14 juillet près de chez vous grâce à notre carte interactive

Le 14 juillet est une journée importante en France, où les villes organisent des feux d’artifice spectaculaires pour célébrer la fête nationale. Si vous cherchez les meilleurs endroits pour profiter d’un feu d’artifice le 14 juillet, vous êtes au bon endroit. Nous avons créé une carte interactive pour vous aider à trouver les feux d’artifice les plus proches de chez vous en Vienne, en Charente-Maritime, Charente et Deux-Sèvres. Elle présente les dates, les horaires et les lieux de chaque événement.

Découvrez notre carte interactive

Grâce à notre carte interactive, vous pouvez voir tous les feux d’artifice dans votre région en un seul clic. En cliquant sur les points de la carte, vous pouvez trouver plus d’informations sur les événements organisés dans les principales villes des départements des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime, de la Charente et de la Vienne. Avec notre carte interactive, vous ne manquerez aucun feu d’artifice près de chez vous.

Néanmoins, il est important de noter que notre carte n’est pas exhaustive et que les informations peuvent changer. Nous faisons de notre mieux pour mettre à jour les informations des événements le plus souvent possible. Si vous constatez une modification de date, d’horaire ou d’annulation, n’hésitez pas à nous contacter.

Sélection de la rédaction

Pour vous aider à trouver le feu d’artifice qui convient le mieux à vos envies et à votre localisation, nous avons également sélectionné quelques événements dans chaque département :

Vienne

– À Poitiers, les festivités commencent à 15 heures avec plusieurs animations à l’îlot Tison. Le feu d’artifice est prévu à 23 heures.

– À Vivonne, animations en centre-ville à partir de 18h30 et feu d’artifice à 23 heures à Vounant.

– À Châtellerault, cérémonie et défilé militaire à partir de 9h30 et feu d’artifice à 23 heures tiré depuis le Pont Henri IV.

– À Chauvigny, feu d’artifice tiré depuis les Châteaux à partir de 23 heures suivi d’un bal populaire pour terminer la nuit.

– À Montmorillon, cérémonie militaire, défilé et fête médiévale dans la journée, feu d’artifice à 23 heures à la Maison-Dieu.

Charente

– Pas de feu d’artifice à Angoulême par mesure d’économie. Si vous souhaitez assister à un feu d’artifice, il faudra vous rendre dans la commune voisine de Gond-Pontouvre le 13 juillet à 23 heures.

– À Confolens, traditionnel repas des pompiers place Henri Coursaget à 19 heures suivi du feu d’artifice sur la Vienne.

– À Cognac, pas de feu d’artifice le 14 juillet, il est traditionnellement proposé lors des fêtes de la Croix-Montamette qui auront lieu du 21 au 24 juillet.

– Saint-Genis-d’Hiersac, 13 juillet, 22h30.

Deux-Sèvres

– À Niort le feu aura lieu place de la Brêche à 23 heures, il sera précédé à 18 heures par un défilé militaire.

– À Saint-Maixent, feu d’artifice à 23 heures place Denfer, suivi d’un bal populaire à 23h30.

– À Melle, la fête aura lieu toute la journée avec en point d’orgue un apéro-concert à 19 heures suivi d’un bal populaire à 21 heures et du feu d’artifice à 23 heures.

Charente-Maritime

– À La Rochelle le matin à 11 heures prise d’armes et défilé militaire. Le feu d’artifice sera tiré sur l’eau aux alentours de 22h40 à proximité de la Tour Richelieu.

– À Saintes, défilé à 10h30 cours National, concert festif à 22 heures place Bassompierre et feu d’artifice sur la Charente à 23 heures.

– À Royan défilé militaire le 13 juillet à 18h30. Le 14 juillet, paella party à 18 heures sur le marché central. Le feu d’artifice à 22h45 plage de la Grande Conche suivi d’un bal populaire esplanade Kerveno.

– Sur l’Île de Ré plusieurs feux seront tirés à partir de 23 heures.

En fin de compte, peu importe où vous déciderez d’aller pour voir un feu d’artifice le 14 juillet, nous vous souhaitons un excellent moment de détente et de célébration en famille ou entre amis !

source originale : La Pause Info.fr