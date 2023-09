Explosion de bonnes affaires à Lyon: Braderie géante dans cet arrondissement pour 2 jours !

Un nouvel événement aux couleurs fraîches de la rentrée se prépare dans le 6ᵉ arrondissement de Lyon. Une association de commerçants et artisans a décidé de donner vie à une idée : une braderie sur 2,5 km qui se déroulera les 8 et 9 septembre prochains. C’est un défi ambitieux, mais l’équipe organisatrice est prête à tout pour faire de cet événement un succès retentissant. Les préparatifs sont en cours, les détails sont minutieusement peaufinés. Les commerces locaux sont mobilisés pour offrir leurs meilleurs produits et services aux visiteurs. La braderie, en plus d’offrir de belles affaires, sera l’occasion pour les habitants du quartier de se rassembler et de célébrer le début d’une nouvelle saison. Une ambiance conviviale et festive est au rendez-vous avec cette braderie qui promet d’être mémorable. Les organisateurs sont impatients de voir leur travail récompensé par une forte affluence de visiteurs et espèrent que cet événement marquera le début d’une tradition pérenne dans leur quartier bien-aimé.

Un événement de grande envergure à Lyon

Le quartier du 6ᵉ arrondissement de Lyon va être envahi par une multitude de commerçants, artisans et animations les 8 et 9 septembre 2023. La fédération « Le 6 » et les associations de commerçants du quartier ont l’intention d’occuper 2,5 km de voirie pour transformer cet arrondissement en un lieu de shopping.

Une expérience de shopping unique

De 10 heures à 19 heures, le cours Vitton et l’avenue de Saxe deviendront « un véritable paradis pour les passionnés de mode et des dernières tendances ». Du fait, cette braderie permettra aux Lyonnais de vivre une expérience de shopping unique grâce aux commerçants, qui présenteront en plein air, devant leur boutique, leurs produits bradés.

Animations en tout genre pour tous les goûts

En plus de la braderie, plusieurs animations sont également prévues pour faire vivre le quartier, telles qu’un défilé de mode avec les participations des Miss Grand Lyon, des ateliers pour les enfants et adultes, des jeux, des food trucks et un marché de producteurs. Enfin, la place Maréchal Lyautey sera occupée pendant le week-end du 9 au 10 septembre par le « Marché autrement » et ses artistes, artisans, créateurs et producteurs locaux.

