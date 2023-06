« Explosion à Paris : riverains témoignent de la déflagration d’une violence incroyable »

Mercredi, deux bâtiments se sont écroulés dans le centre de la capitale. On dénombre au minimum seize victimes, parmi lesquelles sept sont dans un état d’urgence critique.

« J’ai ressenti une explosion très soudaine, comme un souffle », raconte un pharmacien du quartier du Val-de-Grâce. Les résidents du 5e arrondissement de Paris et les passants ont témoigné auprès de franceinfo après l’explosion qui a eu lieu, mercredi 21 juin, sur la place Alphonse-Laveran. « J’étais dehors. Il y a eu deux explosions. Une grosse et une plus petite », rapporte Aymen, un pizzaïolo du quartier. Quant à Virginie, elle venait de déposer sa fille à un anniversaire lorsqu’elle est rentrée chez elle.

« Soudainement, il y a eu une explosion d’une violence incroyable. Ça a ouvert mes fenêtres avec une violence folle. J’ai cru à un tremblement de terre. Ça a été vraiment très très très impressionnant », a déclaré Virginie, une riveraine, à franceinfo.

« J’ai vu un énorme nuage de fumée »

Chez Radia, 21 ans, « toutes les fenêtres ont explosé ». « C’est vraiment impressionnant. J’habite seule, je suis étudiante, c’est la première fois que je vis un truc comme ça. Il y a du verre partout », explique-t-elle. « J’ai appelé ma mère en pleurant et je suis sortie. J’ai pris mon chien et j’ai laissé mon appartement », ajoute-t-elle. « Un monsieur dehors a crié de se coucher par terre et la police est venue nous évacuer, une quinzaine de minutes après l’explosion. »

« Je me suis réfugiée dans un restaurant à côté de chez moi parce que je ne sais pas où aller », a témoigné Radia, étudiante, à franceinfo.

Olivier, journaliste et « voisin de l’endroit où a eu lieu l’explosion », déclare également avoir « entendu une énorme déflagration ». « J’ai remonté la rue Saint-Jacques et là j’ai vu un énorme nuage de fumée et une partie de la façade de l’immeuble avec les flammes qui continuaient à tomber au moment où je m’en approchais », explique-t-il.

Sur Twitter, les internautes qui habitent dans les rues proches du lieu de l’explosion racontent la violence du choc. L’explosion « a secoué tout mon appartement. J’espère que tout va bien à l’intérieur, la police et les pompiers sont arrivés peu de temps après », relate l’un d’eux.