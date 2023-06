Explosion à Paris: enquêteurs cherchent l’origine du drame – méthodes et progrès

Le but est de contrôler « si une régulation n’a pas été respectée ou si une négligence personnelle est en cause », précise la représentante du ministère public de Paris, Laure Beccuau. D’après les données fournies par franceinfo, l’hypothèse d’une détonation en relation avec le gaz est favorisée.

Le lendemain de l’explosion d’un bâtiment dans le 5ème arrondissement de Paris, l’hypothèse d’une explosion liée au gaz est privilégiée, selon franceinfo le 22 juin. Le 21 juin, peu avant 17 heures, une explosion puissante a secoué la rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement. Le dernier bilan, en date de mercredi soir, fait état de 37 blessés, dont quatre en urgence absolue. Deux personnes sont également portées disparues.

Une enquête pour « blessures involontaires aggravées par la mise en danger délibérée de la vie d’autrui » a été ouverte. La procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, explique qu’il s’agit de vérifier « s’il y a eu un non-respect d’une réglementation ou une imprudence individuelle qui aurait conduit à cette explosion, qui elle-même aurait conduit à ces blessures ».

Selon la procureure, les premières observations sur le terrain laissent penser que l’explosion est partie de l’intérieur d’un vieil immeuble. Les énormes blocs de pierre qui constituent sa façade ont été projetés vers la rue, vers l’extérieur, selon une source proche du dossier à franceinfo.

Analyse des caméras de vidéosurveillance

Pour déterminer l’origine et les responsabilités de l’explosion, des dizaines d’enquêteurs sont mobilisés. Trois principaux services sont à pied d’œuvre depuis mercredi après-midi : le troisième district, la brigade de répression de la délinquance contre la personne et le service régional de police technique et scientifique.

Le travail de la police judiciaire parisienne a commencé très rapidement, dès la fin de l’après-midi. Ces policiers doivent notamment retracer la chronologie des faits. Et pour cela, ils ont dû recueillir les témoignages des habitants, des passants et des victimes les plus légères, celles qui sont en état d’être entendues. Ils peuvent aussi s’aider des vidéos éventuellement filmées par les témoins sur leur smartphone. De son côté, la police technique et scientifique a commencé les constatations, en prenant des photos du site. Cela lui permet de recueillir des traces et indices. Le travail des enquêteurs se fait aussi à distance, avec l’analyse des images des caméras de vidéosurveillance fournies par la ville de Paris.

Les enquêteurs doivent par ailleurs contacter les entreprises qui ont pu travailler ces derniers temps sur les canalisations de gaz dans le secteur. Dans un second temps, la justice mandatera des experts agréés.