Lorsque l’on évoque les vacances, on pense souvent aux longues heures de trajet en voiture ou en avion avant d’atteindre notre lieu de villégiature tant attendu. Mais il est également possible de s’imprégner d’un air de vacances sans pour autant prendre la route. C’est alors que la formule de proximité séduit, que ce soit par praticité ou pour des raisons financières.

En témoigne l’illustration autour du plan d’eau de Nantheuil, situé en Dordogne, qui emporte l’adhésion des touristes en quête de dépaysement et des Périgourdins souhaitant s’accorder une pause détente en famille. Le cadre idyllique, propice à la baignade ou à la promenade en pleine nature, permet de vivre une expérience estivale mémorable, sans pour autant avoir besoin de faire des kilomètres.

Car oui, toutes les beautés de notre pays ne sont pas forcément situées à des heures de route. Il suffit souvent de se pencher un peu plus sur les atouts de notre région pour trouver des pépites, comme ce plan d’eau où les rires d’enfants se mêlent aux clapotis de l’eau. Et quoi de mieux que de profiter de ces moments de repos tout en limitant son empreinte carbone et en préservant son portefeuille ?

Alors pourquoi ne pas se laisser tenter par cette balade tranquille autour du plan d’eau de Nantheuil ? Le temps d’une journée ou d’un week-end prolongé, offrez-vous une parenthèse de détente en terres Périgourdines, et qui sait, peut-être serez-vous agréablement surpris de tout ce que votre région a à vous offrir.

Le plan d’eau de Nantheuil, un lieu prisé des touristes comme des locaux

Le plan d’eau de Nantheuil, en Dordogne, offre un espace de détente pour les touristes comme pour les Périgourdins. La plage ombragée au sable fin et la baignade dans une eau claire à 24 degrés attirent les familles et les amis à la recherche d’un lieu paisible pour se prélasser. Le gestionnaire de la guinguette sur place confirme qu’il y a un mélange entre les habitants locaux et les touristes étrangers, qui reviennent souvent saison après saison. Le lieu est apprécié pour son charme, sa tranquillité et son manque de notoriété.

Un lieu idéal pour des vacances proches de la maison

De plus en plus de personnes optent pour des vacances près de chez eux, surtout cette année, avec la crise sanitaire et les problèmes financiers qu’elle a entraînés. Pour certains Périgourdins, des lieux de détente tels que le plan d’eau de Nantheuil sont une aubaine. Une jeune mère de famille précise que cela change de sa maison, il y a des touristes, plein de monde, et que c’est pour elle une alternative de vacances très agréable cette année.

Une tendance qui se confirme en 2023

Un sondage réalisé pour le journal Le Point indique que près de la moitié des Français ne partiront pas en vacances cet été. Les raisons sont multiples : des finances souvent mises à mal et une canicule peu présente cette année. Le plan d’eau de Nantheuil est une solution idéale pour les gens qui recherchent des vacances estivales proches de leur domicile et à petit prix.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA