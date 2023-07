Explorez la beauté du littoral breton à la chapelle St Maurice de Morieux avec ces photos

À peine âgé de 19 ans, Raphaël Tréhorel fait preuve d’un talent remarquable en matière de photographie. Son œuvre, composée d’une sélection de clichés saisissants du littoral breton et de sa faune, est actuellement présentée avec passion à la chapelle de Morieux. Les images qu’il capture avec son appareil photo dévoilent une certaine sensibilité et un profond respect pour la nature environnante. Les images de Tréhorel sont des témoignages authentiques de la beauté brute de la Bretagne et de ses habitats naturels. En utilisant des perspectives créatives, des jeux de lumière et des couleurs subtiles, il parvient à captiver le spectateur et à transmettre son amour pour la photographie et pour l’environnement. Admirateur de l’art de la photographie depuis sa plus tendre enfance, Raphaël Tréhorel vient de prouver qu’il est un vrai talent émergent.

Raphaël Tréhorel met en lumière la beauté de la baie de Saint-Brieuc avec son exposition « Baie Sauvage ». Le jeune photographe de 19 ans, grand amoureux de la nature, présente ses plus belles photographies à la chapelle Saint-Maurice de Morieux jusqu’au 16 juillet.

La nature en images

Raphaël Tréhorel s’est fait connaître grâce à son talent pour capturer les moments les plus purs de la nature. Ses photographies dégagent une poésie rare, où chaque détail est mis en valeur pour sublimer la faune et le littoral breton. Les oiseaux hivernant dans la baie de Saint-Brieuc sont les vedettes de l’exposition. La chapelle Saint-Maurice devient ainsi un lieu de rencontre privilégié entre le public et ces animaux sauvages, rarement observables d’aussi près.

La cathédrale de la nature

Située sur les hauteurs de Morieux, la chapelle Saint-Maurice offre une vue imprenable sur la baie de Saint-Brieuc et sur l’estuaire du Gouessant. Le lieu est remarquable autant pour son architecture que pour sa position, ce qui en fait un spot de choix pour les photographes. Chaque été, la chapelle accueille des expositions dans un cadre unique et exceptionnel. Les visiteurs peuvent ainsi profiter d’un moment de quiétude tout en admirant des œuvres d’art. La nature est omniprésente et offre un spectacle saisissant aux personnes en quête d’émerveillement.

Un avenir prometteur

Raphaël Tréhorel a encore de belles années devant lui pour nous faire découvrir les merveilles de la nature. Finaliste du Prix Regard du Vivant, il a déjà montré ses talents lors de la 15ème édition du festival de la Camargue. Son exposition « Baie Sauvage » à la chapelle Saint-Maurice ne fait que confirmer son savoir-faire. Les amoureux de la nature et les passionnés de photographie ont donc rendez-vous à Morieux pour découvrir ce jeune prodige. Les photographies de Raphaël Tréhorel sont à voir absolument, elles révèlent toute la subtilité et la beauté de notre monde.

source : actu.fr