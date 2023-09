Exploration intense des sentiers de Tonneins dès lundi!

L’organisation Tonneins excursion invite les passionnés de la marche à participer à une promenade dès le lundi 4 septembre. Les adeptes de la nature et de la découverte seront en mesure de se dépasser, d’admirer les paysages et de faire de nouvelles rencontres. Cette randonnée, organisée dans un objectif d’échange et de convivialité, permettra aux participants de découvrir des sentiers cachés et de s’imprégner de l’ambiance apaisante de la nature. La marche est une activité physique bénéfique pour le corps et l’esprit, et Tonneins excursion est heureux de proposer une occasion de l’apprécier en groupe. Les personnes intéressées peuvent rejoindre l’association et prendre part à ses multiples activités, en particulier les excursions en milieu rural et urbain. Le rendez-vous est fixé et Tonneins excursion est impatient de pouvoir partager sa passion avec de nouveaux marcheurs.

Tonneins Rando reprend ses activités en septembre 2023

Après une saison 2022-2023 sans encombre, le club Tonneins Rando entamera sa nouvelle saison le lundi 4 septembre 2023 avec une randonnée autour de Tonneins. Le départ aura lieu à 14h au parking de la Manu.

Modalités d’inscription exposées par les responsables du club

Des responsables du club seront sur place à partir de 13h30 pour exposer les modalités d’inscription et le fonctionnement de l’association. Les sorties régulières ont lieu les lundis (deux parcours de 5 km et 8 km) et les mercredis (un parcours de 10 à 12 km) tandis que la section marche nordique reprendra son activité à mi-septembre après plusieurs années de mise en sommeil.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA