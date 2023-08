Exploits culinaires: Jérôme Schilling, chef doublement étoilé, défie les limites de la passion estivale.

Je me suis donné rendez-vous avec un cuisinier doté d’une origine alsacienne. Jérôme Schilling, car c’est de lui qu’il s’agit, a choisi de s’installer dans le Bordelais. Il est vrai que son parcours est assez impressionnant, tant il a su gravirles échelons de son métier avec beaucoup de mérite. On pourrait même dire que, pour lui, la réussite est à portée de main. Mais la cuisine n’est pas qu’une succession de réussites, elle est aussi faite de rencontres, d’expériences et d’échanges. Et c’est ce que Jérôme Schilling tient avant tout à mettre en avant dans sa cuisine. Il recherche avant tout l’authenticité et l’originalité mais aussi l’échange de savoir et de culture pour toujours proposer une cuisine innovante.

Jérôme Schilling, chef étoilé et MOF

Jérôme Schilling est le chef du château Lafaurie-Peyraguey, situé dans le premier cru de Sauternes, où il a conquis une ou deux étoiles Michelin et trois toques Gault et Millau en moins de cinq ans. Il vient également d’être nommé Meilleur Ouvrier de France. Passionné d’art, il crée des assiettes comme des tableaux, et a su apprivoiser le Sauternes en inventant chaque année un plat signature en lien avec un grand millésime du château.

La cuisine de Jérôme Schilling

Jérôme Schilling tisse des liens particuliers avec les producteurs locaux, mais fait appel à la maison Bachès-Schaller dans le Roussillon pour les agrumes, notamment pour son terroir. Il utilise plusieurs agrumes pour sa recette phare, en particulier le pamplemousse qui se marie très bien au tartare de maigre, tout en proposant également une mousseline de chou-fleur et caviar en plat fétiche.

L’avenir de Jérôme Schilling

Jérôme Schilling vise désormais les trois étoiles Michelin et a pour projet d’ouvrir un restaurant à Bâle, en Suisse. Il se voit également comme un guide de la nouvelle génération de la gastronomie française, tout en étant conscient que le plus dur est encore à venir.

