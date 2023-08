Exploit de l’équipe de France handbike au Mondial de cyclisme : médaille d’or au relais !

C’est une victoire mémorable pour l’équipe paracycliste de France qui a remporté la médaille d’or du relais handbike lors des mondiaux de cyclismes tenus à Glasgow. Dimanche 13 août, les coureurs ont pédalé leurs cœurs, faisant honneur à leur drapeau, à leur équipe, et à eux-mêmes. Pour Florian Jouanny, c’était un moment particulièrement fière, car après avoir été sacré champion du monde de handbike le 11 août, le voilà décrochant sa deuxième médaille d’or avec ses camarades d’équipe Johan Quaile et Joseph Fritsch. Le podium était leur et la joie des victorieux inévitable.

Le paracycliste Florian Jouanny a décroché sa deuxième médaille d’or lors des mondiaux de cyclisme à Glasgow, en remportant avec ses coéquipiers Joseph Fritsch et Johan Quaile la médaille d’or du relais handbike. Cette médaille fait suite à celle obtenue lors de l’épreuve du contre-la-montre, mercredi 9 août et de la course en ligne, le vendredi 11 août. La France a remporté six médailles d’or lors de ces mondiaux de Glasgow.

Une course remportée avec 15 secondes d’avance sur l’équipe allemande

La course avait une longueur de 15,3 kilomètres et l’équipe française a remporté la victoire avec une avance de 15 secondes sur l’équipe allemande, complétant la course en 25 mn 35. Florian Jouanny, double champion du monde paracycliste sur route et champion paralympique, est maintenant bien placé pour les Jeux Olympiques de 2024, avec un regard tourné vers cet objectif.

Un parcours impressionnant pour Florian Jouanny

Florian Jouanny, originaire de Bourg-d’Oisans, avait déclaré en avril dernier qu’il avait pour objectif de faire « mieux que mieux ». Son parcours impressionnant lors des mondiaux de Glasgow lui permettra de se mettre en position pour les Jeux Olympiques de 2024.

