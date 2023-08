Exploit de la GSI Pontivy en N3 : écrase la TA Rennes !

Le dénouement de cette journée de compétition aura vu la GSI Pontivy, fière représentante du Morbihan, triompher de son adversaire de la TA Rennes, venue toute droit d’Ille-et-Vilaine, lors du match disputé le samedi 26 août 2023. Il est vrai que l’équipe de Gésistes a livré une prestation de qualité, dotée de subtilités tactiques remarquables, lors de cette belle opposition qui aura ravi les fans venus nombreux encourager leurs champions. Les Pontivyens méritent amplement leur victoire, fruit du travail acharné qu’ils ont effectué durant leur préparation.

Présentation du match

Le 26 août 2023, la GSI Pontivy et la TA Rennes s’affrontent pour le compte de la première journée de N3. Les Gésistes avaient été battus 2-0 par les Bretilliens lors de leur dernière confrontation, mais depuis, ils ont été repêchés en N3 et ont revu leur effectif. Les deux équipes sont donc de nouveau à égalité, et il est temps de voir si la physionomie de la rencontre va changer.

Déroulement du match

La GSI Pontivy s’impose finalement 3-0 face à la TA Rennes, ayant montré de belles choses offensivement pendant la rencontre. Ils ont ouvert le score à la 30e minute grâce à Antoine Héquet, avant de doubler leur avance à la 45+2e minute grâce à Maxime David. En deuxième mi-temps, Jenny Nkassa a marqué le troisième but pour les locaux à la 88e minute.

Les temps forts du match

Le début de la seconde mi-temps a vu plusieurs changements opérés sur les deux équipes, avec notamment l’entrée d’Alexis Poissonneau chez les Renais. Mais c’est la GSI qui a rapidement pris le dessus en inscrivant son premier but à la 30e minute, suivi d’un deuxième à la 45+2e minute. Les Bretilliens ont eu quelques tentatives en seconde mi-temps, mais ont été incapables de trouver le fond des filets. La GSI a quant à elle inscrit un dernier but à la 88e minute.

Le match a été marqué par plusieurs changements de joueurs des deux côtés, ainsi que des tentatives manquées de part et d’autre.

Les compositions

La GSI Pontivy a aligné Kévin Le Corvaisier, Pierre-Louis Baron, Emmanuel Amanakow, Raymeric Sonny, Yoann Le Gal (cap), Malo Jégat, Jenny Nkassa, Noah Nabé, Antoine Héquet, Aimen Laraba, et Maxime David pour leur onze de départ. Les remplaçants étaient Ibrahim Et Toughani, Dorian Rodier, Johann Le Guernevé, Béni Nsango, et Eisenhower N’Sosso. Chez les Rennais, Ludovic Royer a choisi Alexandre Bouillenec, Colin Maury, Mathis Lehuede, Mayeul Durand, Ismaila Touré, Louis Conan, Raphaël Conan, Alpha Oumar Traoré, Antoine Caroff (cap), Corentin Lamande, et Ronaldo Freitas pour leur onze de départ. Les remplaçants étaient Wessou Cissé, Ewen Guillermo, Alexis Poissonneau, Thomas Marteau, et Florian Pacary.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA