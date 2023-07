Exploit cycliste : gravir les plus grands cols des Pyrénées en une semaine

Le département des Pyrénées-Orientales vibrait encore de l’effervescence des fans du Tour de France, mais les coureurs ont filé vers de nouveaux horizons, laissant la montagne aux amateurs. Désormais, les cyclistes passionnés peuvent s’approprier les sommets légendaires qui ont marqué les étapes du Grand Tour, avec la fermeture de pas moins de 11 cols jusqu’à la fin de la semaine. Un parcours de près de 150 km d’ascension se dessine devant les sportifs en quête de challenge et d’adrénaline. Les routes serpentent à travers les paysages grandioses des Pyrénées, offrant à ceux qui osent se confronter aux cimes des moments uniques, où l’effort se mêle à la beauté naturelle de la région.

Les amateurs de vélo prennent d’assaut les cols des Pyrénées avec Cycl’n Trip

150 km d’ascension réservés aux cyclistes

Chaque été, les amateurs de vélo du monde entier se donnent rendez-vous dans les Hautes-Pyrénées pour participer à l’opération Cycl’n Trip. Cette initiative leur permet de gravir les cols mythiques des Pyrénées, tels que le Tourmalet, le Soulor ou encore le Peyresourde, dans des conditions similaires à celles des professionnels du Tour de France.

L’opération se déroule sur une semaine et offre l’opportunité aux amateurs de parcourir 150 km d’ascension, avec des routes totalement fermées à la circulation automobile. Les cyclistes ont donc la voie libre pour vivre pleinement leur passion, sans avoir à craindre les voitures qui se bousculent sur les routes.

Des amateurs de vélo du monde entier venus pour l’expérience unique

Cycl’n Trip attire chaque été des milliers de cyclistes du monde entier, venus des quatre coins de la planète. Certains viennent de l’autre bout du monde, comme cet Australien qui découvre pour la première fois le col d’Aspin et raconte : « C’est vraiment joli. Et avec les routes fermées à la voiture, c’est super oui. »

Les organisateurs de l’opération cherchent à attirer une clientèle sportive et familiale. Comme le raconte ce sexagénaire qui a réservé quatre jours pour profiter de l’ouverture des cols réservés aux cyclistes : « On le fait en famille en vélo électrique, avec mon petit-fils de 12 ans, mon épouse et moi-même. » Un programme idéal pour les familles qui cherchent à passer des vacances actives et mémorables.

Une bouffée d’air frais sans voiture derrière soi

Les amateurs de vélo sont unanimes quant aux avantages de l’opération Cycl’n Trip. Grâce à la fermeture des routes à la circulation automobile, ils peuvent se concentrer sur leur ascension et profiter pleinement de leur expérience sans craindre les voitures qui les suivent. Comme le raconte une des participantes : « C’est beaucoup plus agréable de ne pas sentir une voiture derrière soi, qui attend, qui attend, qui s’impatiente de pouvoir nous doubler. Là, on sait qu’il n’y a que des cyclistes, on est vraiment tranquille. On est beaucoup plus serein. »

Au terme de chaque ascension, les cyclistes peuvent profiter d’un petit ravitaillement avec une vue imprenable sur les paysages pyrénéens. L’opération Cycl’n Trip est donc l’occasion idéale pour conjuguer sport et tourisme, en découvrant les cols mythiques des Pyrénées dans des conditions privilégiées.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr