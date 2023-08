Expérience vertigineuse : Traverser les viaducs et passerelles d’Erquy en immersion totale ! 🤯🌁 Erquy Escapade Hauteur

En s’aventurant davantage dans les terres, plus prĂ©cisĂ©ment Ă Erquy, il est possible d’y dĂ©couvrir des merveilles architecturales qui ne laisseront personne indiffĂ©rent. Les ponts et passerelles qui embellissent les lieux font partie du patrimoine rĂ©alisĂ© par l’emblĂ©matique Louis Harel de la NoĂ«, cĂ©lĂšbre pour ses constructions en bois. En se promenant sur ces ouvrages, la vue sur la mer en devient encore plus Ă©poustouflante. Une expĂ©rience unique qui ne manquera pas de laisser une empreinte mĂ©morable dans l’esprit des promeneurs.

DĂ©couvrez les ponts et passerelles de Louis Harel de La NoĂ« dans les CĂŽtes d’Armor

L’Ă©tĂ©, les vacanciers visitent souvent les plages et les cĂŽtes. Pourtant, plus Ă l’intĂ©rieur des terres, il y a des ponts et passerelles de Louis Harel de La NoĂ« Ă dĂ©couvrir absolument. Les CĂŽtes d’Armor regorgent de richesses patrimoniales, notamment les ouvrages d’art de cet ingĂ©nieur briochin. Il a dirigĂ© le dĂ©veloppement du rĂ©seau ferrĂ© du ‘Petit train des CĂŽtes du Nord’, pour desservir des stations balnĂ©aires telles que PlĂ©neuf-Val-AndrĂ©, Erquy et Sables d’Or-les-Pins.

La balade commence depuis la lagune de Plurien

Pour admirer les ponts et passerelles de Louis Harel de La NoĂ«, il faut emprunter la voie verte V4 qui mĂšne Ă la lagune de Plurien, un espace naturel prĂ©servĂ© extrĂȘmement riche en vĂ©gĂ©tation et en oiseaux. La balade commence en passant d’abord sur le pont du Marais, construit au dĂ©but du XXe siĂšcle par Louis Harel de La NoĂ«, ce pont long de 27 mĂštres et de 4,50 mĂštres de haut tĂ©moigne d’une conception audacieuse sur un sol peu porteur. La passerelle de la CĂŽtiĂšre, qui s’Ă©tire sur 164 mĂštres, est composĂ©e de bĂ©ton armĂ© et de pierre en grĂšs rose, elle est la passerelle la plus longue subsistante en CĂŽtes d’Armor.

Le célÚbre viaduc de Caroual

AprĂšs la dĂ©couverte des ponts et passerelles, la balade se prolonge vers le cĂ©lĂšbre viaduc de Caroual, fleuron architectural de Louis Harel de La NoĂ«. Construit en 1916, il a pu ĂȘtre restaurĂ© et rouvert Ă l’automne 2021 grĂące Ă l’association des Amis du viaduc. LabellisĂ© patrimoine du 20e siĂšcle en 2006 et inscrit au titre des monuments historiques en 2014, ce viaduc de 17 mĂštres de haut constitue une vĂ©ritable prouesse technique avec un arc central d’une portĂ©e de 45 mĂštres. Aujourd’hui, la voie du petit train est accessible aux piĂ©tons et aux cyclistes.

Des balades racontées organisées par les Amis du viaduc

Les balades racontĂ©es organisĂ©es par les Amis du viaduc permettent de dĂ©couvrir tous les secrets du viaduc et de plonger dans l’histoire du petit train des CĂŽtes du Nord. La prochaine balade commentĂ©e aura lieu le jeudi 10 aoĂ»t de 10h Ă 12h30, une inscription est obligatoire.

source originale : actu.fr

mode d’Ă©criture : automatique par IA