Expérience marine exclusive au Festival du Chant : surprises inoubliables le 6 août

Le Festival du Chant de Marin, qui se déroule le dimanche 6 août, vous propose une pléthore de chants de marin ainsi que des performances d’artistes bretons renommés et de nouveaux talents prometteurs. La grande scène sera le théâtre de ces événements spectaculaires qui vous transporteront dans un univers musical unique en son genre, où le vent et l’océan seront omniprésents. Des cris de joie et des applaudissements résonneront à travers le festival, tandis que les mélodies et les paroles des chansons traditionnelles bretonnes vous plongeront dans une ambiance authentique et chaleureuse. Le Festival du Chant de Marin est un événement inoubliable à ne pas manquer pour tous les amateurs de musique et de cultures maritimes !

Festival du Chant de Marin à Paimpol : une dernière journée pleine de découvertes artistiques

La dernière journée du Festival du Chant de Marin à Paimpol a encore réservé de belles surprises dans différents domaines artistiques, notamment le chant de marin, la musique bretonne, la création italienne et la révélation de jeunes talents de la scène française. Plus d’une vingtaine de formations de chant de marin provenant des soixante invitées étaient présentes pour cette dernière journée.

The Longest John, un groupe à succès sur TikTok

The Longest John, célèbre groupe a capella anglais, a popularisé le chant de marin en 2023 en ressuscitant les chants folkloriques et marins de la tradition anglaise. Leur single « Wellerman » a connu un succès phénoménal sur TikTok et raconte l’histoire de jeunes baleiniers vivant en Nouvelle-Zélande.

Temps fort Bretagne : des artistes bretons chantent en langue bretonne

Le cabaret a accueilli le « Temps fort Bretagne » avec des grandes figures de la scène régionale actuelle qui partagent la même particularité : chanter en langue bretonne. Les artistes Erik Marchand, Youn Kamm, Eben et Kaolila ont notamment offert des performances remarquables.

Un programme artistique varié jusqu’au bout de la nuit

L’événement a aussi proposé un ensemble d’activités pour les enfants, un fest-noz en soirée, des expositions, contes et légendes sur le bateau Le Marité, ainsi qu’un DJ set de Yuna Le Braz ou DJ Wonderbraz. La soirée s’est terminée en beauté avec la performance du groupe Acid Arab.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA