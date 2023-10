Expatriation : Quelles sont les 10 meilleures destinations pour s’expatrier en 2024 ?

L’expatriation est un sujet qui vous trotte dans la tête ? Peut-être envisagez-vous de troquer votre routine quotidienne pour une vie d’aventure à l’étranger. Oui, mais où aller ? Dans cette épopée d’une vie, le choix du pays est la clé.

Dans cet article, nous vous proposons un tour d’horizon des 10 meilleurs pays pour s’expatrier en 2024.

Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez creuser plus en détail, je vous conseille l’article d’ExpressVPN sur les 20 meilleures destinations pour expats en 2024. Préparez vos valises !

Le paradis des travailleurs à distance : le Mexique

Le Mexique est une destination de choix pour les travailleurs à distance. Sa qualité de vie, son coût de vie relativement faible et sa sécurité améliorée en font un véritable paradis pour les expatriés. Le visa de travailleur à distance proposé par le pays facilite grandement l’expatriation. Et après le travail, rien de tel qu’une visite au musée d’art moderne ou une exposition en plein air pour se détendre.

La France : un pays où l’art et la culture sont rois

On est obligé de prêcher pour notre paroisse : Pour les non-locaux, s’expatrier en France, c’est choisir un pays où l’art et la culture sont omniprésents. Entre le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, l’exposition des œuvres de Van Gogh aux Bassins de Lumières à Bordeaux ou le musée Victor Hugo, le choix est vaste ! Qui plus est, la France offre une belle qualité de vie, notamment grâce à son système d’assurance santé de qualité.

Le Royaume-Uni : une aventure à la Harry Potter

Pour les fans de Harry Potter, le Royaume-Uni est sans conteste le pays idéal pour s’expatrier. Outre la possibilité de visiter les lieux emblématiques de la série, le pays offre une qualité de vie appréciable, notamment en termes d’exposition culturelle et sportive. Le mode sport « Sport Podium » popularisé dans le pays favorise également le bien-être des expatriés.

Les Émirats Arabes Unis : pays de l’excellence et de la modernité

Pour les expatriés à la recherche de luxe et de modernité (et d’une imposition plus laxiste), les Émirats Arabes Unis sont une destination de choix. Avec un système d’assurance santé de qualité, une sécurité optimale et une expatriation facilitée par le visa de travail, le pays offre un cadre de vie des plus agréables. L’exposition culturelle y est riche, allant des musées d’art moderne aux évènements sportifs de classe mondiale.

6 destinations de rêve pour s’expatrier

Canada : une qualité de vie inégalée

Le Canada est reconnu mondialement pour sa qualité de vie exceptionnelle. Entre ses paysages grandioses et ses villes dynamiques, c’est une destination de choix pour les expatriés.

Nouvelle-Zélande : au coeur de la nature

Si vous cherchez à vous immerger dans une nature préservée, la Nouvelle-Zélande est la destination qui vous conviendra. Ses paysages époustouflants vous enchanteront à coup sûr. La culture du rugby est aussi omniprésente dans ce petit pays magnifique.

Allemagne : un dynamisme économique à toute épreuve

Reconnue pour son économie robuste, l’Allemagne est le choix parfait pour ceux qui recherchent stabilité et opportunités professionnelles.

Espagne : la douceur de vivre méditerranéenne

Avec son climat agréable, sa richesse culturelle et sa gastronomie, l’Espagne est l’incarnation même de la douceur de vivre. Dans certaines régions, vous pouvez vivre avec moins de budget qu’en France ou en Allemagne, en plus, vous pourrez avoir la plage à deux pas !

Japon : immersion dans une culture millénaire

Le Japon, avec sa culture riche et ses traditions ancestrales, offre une expérience d’expatriation unique pour ceux qui souhaitent découvrir un mode de vie radicalement différent. Découvrez les temples et la richesse du Japon en vous y expatriant !

Thaïlande : un coût de vie attractif

Si vous recherchez une destination où votre budget vous permettra de vivre confortablement tout en profitant d’une culture riche, la Thaïlande est sans doute le pays qu’il vous faut.

Que ce soit pour la qualité de vie, le coût de vie, la sécurité, le travail, l’exposition culturelle ou le visa de travail, chaque pays a ses propres atouts. Alors, prêt à faire le grand saut dans le monde de l’expatriation ?