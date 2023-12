EXCLUSIF: Le village olympique de Paris 2024 est prêt à temps – Jetez un oeil!

L’installation destinée à accueillir les sportifs lors des événements de Paris 2024, le village des athlètes, contenant pas moins de 14 250 lits, sera finalisée et prête à être réceptionnée le dernier jour de l’année, soit le 31 décembre. Quant à son inauguration officielle, elle est programmée pour le 29 février.

Fin de la construction du village olympique

Le village olympique de Paris 2024, géré par la Solideo, vient d’atteindre la fin de sa phase de construction avec la conclusion prévue pour le 31 décembre. Pour Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la Solideo, «Ca y est, nous y sommes». La prochaine étape pour l’équipe sera la période de « levée des réserves » pendant laquelle les installations seront optimisées, en janvier et février. L’inauguration du village des athlètes est programmée pour le 29 février avec le Comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) comme responsable de l’aménagement final et de l’équipement en mobilier.

Achèvement des infrastructures et aménagement paysager

Les échafaudages ont disparu et les jardiniers prennent le relais. Un grand nombre de constructions sont achevées et l’accent est maintenant mis sur l’espace public. Les artisans sont en train d’ajouter la dernière touche à l’aménagement des rues et les jardiniers sont occupés à planter 1 000 gros arbres et 7 000 jeunes plants, a expliqué Henri Specht, le directeur du village des athlètes pour la Solideo. Il reste encore quelques immeubles en retard sur l’île Saint-Denis, mais la halle Maxwell, une ancienne halle de production d’électricité, a été rénovée dans les temps et sera utilisée comme salle de fitness pour les athlètes.

Finalisation et perspectives d’après-Jeux

La conclusion du village olympique implique également des préparations pour l’après-Jeux. «Mais on reviendra après les Jeux pour des travaux de réversibilité,» prévoit Nicolas Ferrand. Le Cojo sera chargé de l’équipement des logements et ces derniers seront remis aux promoteurs le 1er novembre, suivis de travaux d’aménagement pour permettre leur habitation. Les premiers résidents devraient pouvoir emménager dès mi-2025.

