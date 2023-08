Exclusif: Examens de santé gratuits offerts par l’Assurance maladie du Val-d’Oise!

Tous les ans, la tâche incombe à la Cpam du Val-d’Oise d’organiser un bilan médical gratuit pour les personnes qui sont particulièrement fragiles ou isolées en matière de soins et de prévention. Cet examen permet de détecter d’éventuels problèmes de santé avant qu’ils ne deviennent plus graves, et d’offrir des conseils utiles aux patients. Bien qu’il s’agisse d’une initiative très louable, il est regrettable que certaines personnes ne puissent pas bénéficier de ces examens, peut-être à cause de la distance géographique, l’absence de ressources ou simplement le manque d’information. C’est pourquoi il est si important de sensibiliser davantage les gens sur les soins médicaux préventifs, afin qu’ils sachent qu’ils ont accès à des examens médicaux gratuits qui pourraient leur sauver la vie.

Examen de santé gratuit pour les personnes fragiles

L’Assurance Maladie du Val-d’Oise et ses centres d’examens proposent un examen de santé gratuit pour les personnes fragiles qui renoncent à leurs soins. Cet examen est destiné aux publics éloignés du système de soins et de la prévention.

Diverses thématiques abordées lors de l’examen

Lors de l’examen de prévention, les professionnels de santé, dont le médecin, le dentiste et l’infirmier aborderont les différentes thématiques en fonction de l’âge et des facteurs de risques de chacun. Les assurés pourront avoir des conseils personnalisés sur les dépistages des cancers, la vaccination, le diabète, l’activité physique, la vie affective et sexuelle, la santé mentale, le tabac, l’alimentation et le bien-être.

Orientation vers un médecin et bilan de santé

Les assurés auront droit à une prise en charge à 100 % de l’Assurance Maladie s’ils sont demandeurs d’emploi, salarié(e)s en activité temporaire, en stage de formation professionnelle, bénéficiaires du Rsa, de la Puma (Protection universelle maladie) ou de la Complémentaire Santé Solidaire, retraité(e)s et âgés de plus de 16 ans. À la fin de l’examen de prévention, une orientation vers le médecin traitant et/ou un spécialiste sera envisagée. Les deux centres d’examen de santé se trouvent au Centre Ipc d’Argenteuil et au Centre Ipc de Cergy-Saint-Christophe.

Lors de ce bilan de santé, un point sur les droits est également effectué et un accompagnement pour les démarches est mis en place si nécessaire. Les assurés peuvent prendre rendez-vous par téléphone ou par e-mail.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA