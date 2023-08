Chapitre 8/9 : Leur histoire politique appartient au passé. Ces mêmes individus étaient autrefois des personnalités éminentes de la scène politique des Yvelines. Philippe Tautou, ancien maire de Verneuil-sur-Seine, n’est plus l’homme qu’il était autrefois. Aujourd’hui, il s’exprime avec assurance et clarté, mais sans l’arrogance que l’on pourrait attendre d’un politicien. Il est devenu subtilement plus complexe, nuancé et profond. Il a mis de côté le bling-bling et les attitudes hautaines dans le souci de se concentrer sur l’essentiel. Son travail est à présent son objectif principal et il s’y consacre avec passion, intégrité et détermination. Son engagement politique est une histoire qui se termine en beauté.

La passion pour le modélisme ferroviaire

Philippe Tautou, 73 ans, ancien maire de Verneuil-sur-Seine de 2001 à 2020 et premier président de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O), se consacre désormais à sa passion du modélisme ferroviaire. Il construit et coconstruit avec d’autres passionnés un circuit de train miniature peint avec des gares, villages et forêts, dans son pavillon à Verneuil-sur-Seine.

Son retrait de la vie politique et des problèmes de santé

Philippe Tautou a choisi de ne pas se représenter aux élections municipales de 2020 pour la ville de Verneuil et soutenu Patrice Jegouic, mais son favori a échoué face à l’actuel maire Fabien Aufrechter. Il a quitté la scène politique en pleine pandémie et a connu des problèmes de santé après une carrière politique très active. Tautou garde son amitié avec Pierre Bédier, l’actuel président du Département des Yvelines.

Des réflexions sur la politique

Philippe Tautou se dit très préoccupé par l’arrogance de la jeunesse en politique, dans le contexte des réformes des retraites. Il regrette que cela ait affecté le mandat d’Emmanuel Macron. Tautou continue de suivre la politique en France et estime que les contributions de Pierre Bédier pour les territoires des Yvelines est considérable. Il mentionne également les noms d’Othman Nasrou et de Philippe Benassaya comme étant de futures figures prometteuses pour la droite.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA