Exceptionnelle plage provençale près de Marseille révélée !

À moins d’une heure de conduite depuis Marseille, se trouve une plage qui est un véritable havre de paix : Sainte-Croix. Cette plage de sable fin offre un cadre exceptionnel avec une eau cristalline qui n’a rien à envier aux plus belles plages des Caraïbes. L’environnement est composé d’une pinède dense qui procure une ombre agréable en été et protège les visiteurs des rayons du soleil. Le point culminant de cette plage est sans aucun doute la vue sur un phare majestueux qui surplombe la côte, donnant ainsi un cachet unique à ce lieu. En bref, Sainte-Croix est l’un des endroits les plus agréables pour passer une journée ensoleillée au bord de la mer, à proximité de Marseille.

La plage de Sainte-Croix à Martigues : entre sauvagerie et tranquillité

La plage de Sainte-Croix est située à Martigues, à 40 minutes de route de Marseille. Cette magnifique crique est caractérisée par ses eaux turquoise cristallines, son sable fin et sauvage, ainsi que son phare qui offre un panorama surprenant. Cette plage convient parfaitement aux familles, car la baignade y est surveillée en été et les eaux peu profondes.

Sable fin et eau turquoise

La plage de Sainte-Croix est l’une des plus agréables à proximité de Marseille. Cela est dû à son sable fin et ses rochers, qui apportent une touche de sauvagerie. La plage est surveillée durant la période estivale, de sorte que c’est un lieu où les familles peuvent profiter sereinement de la baignade.

Entourée de pinède

Cette plage est longue de 100 mètres et large de 40 mètres. Elle est entourée de pinède, offrant plusieurs coins d’ombre, pour lesquels il faudra se battre en juillet et août. La plage dispose de toutes les commodités comme les douches, la location de matériel de plage, la location de transat et de barque, ainsi qu’un parking situé à proximité. Elle est traversée par le sentier du littoral du Chemin du Four à Chaux, ce qui en fait un point de départ pour ceux qui préfèrent la randonnée.

Très fréquentée en été

La plage de Sainte-Croix est une destination très prisée en été, mais elle peut être noyée dans une foule de visiteurs. Il est donc conseillé de s’y rendre lors des heures creuses pour en profiter pleinement. En outre, des restaurants se trouvent à proximité pour ceux qui souhaitent se restaurer après une baignade tonique.

En guise de conclusion, la plage de Sainte-Croix est un lieu hors du commun, idéal pour se baigner, profiter de la plage, faire des randonnées et prendre de bonnes vacances en famille ou entre amis. Alors, n’hésitez plus à la visiter et profitez de chaque instant de votre séjour sans manquer une seule des activités proposées.

source originale : actu.fr