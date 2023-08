Évitez les erreurs en rencontrant un chien inconnu : les conseils à connaître !

Lors de vos escapades estivales, vous avez sans doute déjà eu l’occasion de croiser le chemin d’un chien que vous ne connaissez pas. Face à cette situation, il est facile de se sentir partagé entre la peur et l’envie de caresser la bête. Pourtant, il est primordial de savoir comment agir dans ces moments pour éviter tout incident. C’est pourquoi je vous propose de vous munir des conseils avisés d’une éducatrice et comportementaliste, afin de connaître les gestes à privilégier et les erreurs à éviter. Grâce à ses précieuses recommandations, vous pourrez profiter pleinement de vos vacances et éviter toute situation embarrassante avec un animal que vous ne connaissez pas.

Comment bien se comporter face à un chien inconnu ?

Lorsque l’on croise un chien inconnu pendant les vacances, il n’est pas toujours facile de savoir comment se comporter. Virginie Formica, éducatrice et comportementaliste près de Clermont-Ferrand, donne quelques conseils pour éviter tout accident et établir le contact avec les chiens en toute sécurité.

Ne pas caresser un chien inconnu et ne pas le caresser sur la tête

La première chose à faire lorsqu’on rencontre un chien inconnu est de ne pas le caresser. Le réflexe est souvent de laisser le chien venir à soi, mais il est important de comprendre que si l’animal n’a pas établi le contact, il peut y avoir un risque d’accident. Une fois que le chien a établi le contact, on peut commencer à le caresser, mais il ne faut pas le caresser sur la tête. En effet, le geste peut être perçu comme intrusif pour le chien, qui peut avoir peur.

Penser à la façon d’établir le contact et ne pas laisser un enfant seul avec un chien

Il est important de faire attention à la manière dont on établit le contact avec un chien inconnu. On évite de se pencher en avant, car cela peut être vu comme quelque chose d’autoritaire. Restez debout, le buste droit, les bras le long du corps, sans regarder le chien dans les yeux. On peut fixer les pattes du chien, pour éviter de le rendre mal à l’aise. Aussi, il est primordial de ne jamais laisser un enfant seul avec un chien, car le comportement imprévisible des enfants peut effrayer l’animal.

Refuser le contact si besoin

Il est important de respecter le chien et de ne pas forcer les relations lorsque la situation ne s’y prête pas. Si le chien ne semble pas vouloir de contact, il ne faut pas insister et respecter son choix. Il est préférable de dire non avec gentillesse plutôt que de risquer de provoquer des réactions comportementales indésirables chez l’animal.

En suivant ces quelques conseils simples, vous pourrez établir le contact avec les chiens inconnus en toute sécurité.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA