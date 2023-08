Évasion nature : découvrez un lac époustouflant près de Nice !

Le lac de Trécolpas, situé dans la vallée encaissée du Boréon, offre un cadre enchanteur et une atmosphère propice au calme et à la détente. Cet endroit reculé, connu des randonneurs et des amoureux de la nature, est une véritable invitation à l’aventure et à la découverte. Si vous cherchez à sortir des sentiers battus et à vous ressourcer en plein nature, le lac de Trécolpas est l’endroit idéal pour vous. En respirant l’air pur et frais des hauteurs, vous laisserez derrière vous les tracas de la vie quotidienne pour vous imprégner de la sérénité des lieux.

Découvrez le magnifique lac de Trécolpas dans le parc national du Mercantour

Situé à seulement 1h30 de Nice, le lac de Trécolpas est un véritable bijou naturel. Le parc national du Mercantour offre un cadre idéal pour les randonnées pédestres et les pique-niques. Les touristes peuvent également profiter du lac pour se baigner et observer les chamois, les marmottes et les bouquetins.

Randonnée, pique-nique, bivouac

Les randonneurs apprécient particulièrement le lac de Trécolpas pour son accès facile et la beauté de son plan d’eau. Il est possible de faire une halte pique-nique dans les zones ombragées ou de bivouaquer après une randonnée pédestre. Cependant, il est important de respecter les réglementations du parc national du Mercantour pour éviter les sanctions.

Accessibilité et en voiture

Le lac de Trécolpas est facilement accessible en voiture depuis Nice. La route de la vallée de la Vésubie mène jusqu’au Boréon, où se situe un parking à proximité de la vacherie du Boréon. Cette sortie nature est une bonne idée d’activité pour cette fin d’été, où il suffit de profiter de la nature, dans toute sa splendeur !

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA